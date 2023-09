S-a retras jucătorul de tenis care a evoluat în cel mai lung meci din istoria acestui sport

Jucătorul american de tenis John Isner a fost eliminat joi în turul secund de la US Open. Pentru Isner a fost ultimul turneu ca jucător dintr-o îndelungată carieră, el retrăgându-se din activitate.

John Isner (38 de ani, locul 157 ATP) anunţase că US Open va fi ultimul său turneu. Joi, Isner a pierdut în turul al doilea de la ultimul turneu de Grand Slem al anului, cedând în cinci seturi, scor 6-3, 6-4, 6 (3)-7, 4-6, 6 (7)-7, în faţa compatriotului său Michael Mmoh (25 de ani, locul 89 ATP).

Michael Isner se retrage după 17 ani de carieră profesionistă, în care a ajuns până pe locul 8 ATP, jucând şi o semifinală la Wimbledon, în 2018.

Isner va rămâne în istorie ca protagonist al celui mai lung meci de tenis din istorie, disputat şi câştigat în faţa francezului Nicolas Mahut. Partida s-a disputat la Wimbledon, în 2010, a fost câştigată de Isner cu 6-4, 3-6, 6 (7)-7, 7-6 (3), 70-68 şi a durat unsprezece ore şi cinci minute.

