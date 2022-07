Cum să îndepărtezi oja semipermanentă la tine acasă?

Utilizezi produse profesionale pentru manichiura pe unghii? Și te întrebi cum să le dai jos dacă salonul tău preferat de unghii este închis? Ești o norocoasă!

Utilizezi produse profesionale pentru manichiura pe unghii? Și te întrebi cum să le dai jos dacă salonul tău preferat de unghii este închis? Ești o norocoasă! Te vom învăța cum să-ți îndepărtezi în siguranță oja semipermanenta profesionala fără a-ți deteriora unghia naturală. În primul rând, lacul tău cu gel va rămâne pe unghii cel puțin 14 zile. Este important să nu începi să te joci cu unghiile, sau chiar mai rău: să smulgi gelul de pe unghii! Acest lucru îți va deteriora cu siguranță unghia naturală.

Oja de unghii semipermanentă poate fi îndepărtată rapid și ușor cu o pilă specială de unghii cu gel sau cu vată bine îmbibată în acetonă. Acest lucru poate fi realizat fără a deteriora unghia naturală. Dacă nu știi ce strat de bază ai? Folosește apoi metoda de înmuiere, astfel încât să fii sigură că îți poți îndepărta oja cu gel în siguranță și fără deteriorare.

Gelul poate fi îndepărtat eficient cu o pilă mai dură și apoi cu acetonă. Pune pe unghii vată îmbibată în acetonă timp de 5 până la 10 minute fără a-ți deteriora unghia naturală. Caută o pilă 100/180 pentru gel. Apoi utilizează dischete de bumbac pentru acetonă.

Există acetonă creată special ca să poți îndepărta cu ușurință gelul de pe unghii din confortul casei tale. Vei fi uimită cât de ușor poți să-ți îndepărtezi oja cu gel folosind această acetonă specială. Nu vei mai avea nevoie nici de pilă de unghii.

Ai grijă de mâinile și unghiile tale

După ce ți-ai îndepărtat oja semipermanentă, cel mai bine este să acorzi puțin timp pentru a-ți îngriji unghiile și mâinile. Poți folosi un ser pentru unghii pentru a-ți întări unghiile naturale și ulei pentru cuticule pentru a-ți hrăni zilnic cuticulele. În prezent, spălarea și dezinfectarea mâinilor are loc mai des ca de obicei, ceea ce are ca rezultat pielea foarte uscată. Oferă-ți mâinilor un plus de vitalitate cu o cremă de mâini de calitate pentru hidratare și protejare a pielii. Crema de mâini nu numai că-ți menține mâinile hidratate, ci îți protejează și mâinile împotriva poluării din aer. SPF15 protejează împotriva expunerii zilnice la razele UVA și UVB.

Dacă pleci în vacanță, sigur vrei o culoare rezistentă pe unghii. Acest lucru se face ușor cu oja semipermanentă. Aceasta este oja care durează o perioadă mult mai mare de timp pe unghii comparativ cu lacul de unghii tradițional. De ce ai nevoie de asta? Ca să te bucuri liniștită de vacanță. Alege o manichiura rezistenta pentru plaja sau pentru destinația unde vrei să ajungi. Există o varietate de culori disponibile din care să alegi.

Ție ce nuanță de ojă îți place?

