A început Oktoberfest. Șase milioane de turiști sunt așteptați la cel mai cunoscut festival de bere din lume VIDEO

Ambasada Germaniei la Bucureşti face, sâmbătă, o invitaţie la Oktoberfest, unde ”berea şi apetisanţii cârnăciori fac deliciul tuturor vizitatorilor”. ”La München nu aveţi cum să vă plictisiţi”, transmis oficialii Ambasadei.

”La München a început astăzi Oktoberfest, una dintre cele mai mari sărbători populare din lume, unde berea şi apetisanţii cârnăciori fac deliciul tuturor vizitatorilor! Prin urmare, vă invităm în minunatul oraş München”, au transmis, sâmbătă, oficialii Ambasadei Germaniei la Bucureşti.

Aceştia susţin că turiştii nu au cum să se plictisească la München.

VIDEO: Oktoberfest has begun in Munich! The German city's mayor tapped the first keg to open the annual beer festival, which runs until October 3. pic.twitter.com/u8nBFG2C9B