Adolescent de 15 ani, împușcat de poliție pentru că flutura o armă într-un McDonald's. A fost ucis în fața clienților, printre care și copii: ”Sânge peste tot”

Restaurantul McDonald\'s din Olanda, unde a fost ucis adolescentul de 15 ani FOTO captură video YouTube /RTL Nieuws

Polițiștii din Țările de Jos au ucis un adolescent olandez de 15 ani, urmărit pentru furt, chiar pe terasa unui restaurant McDonald's, în fața angajaților și a clienților, printre care și copii. Băiatul a folosit o armă de foc reală pentru a amenința proprietarul unei biciclete pe care a furat-o. Polițiștii au decis să deschidă focul după ce acesta a „agitat din nou arma” pe terasa restaurantului.

Băiatul a furat o „fatbike” (bicicletă cu pneuri supradimensionate, n.r.), duminică, 21 septembrie, amenințând proprietarul cu o armă de foc. Incidentul a avut loc la Capelle aan den IJssel, un sat situat în apropiere de Rotterdam.

Potrivit Algemeen Dagblad, alți doi adolescenți în vârstă de 15 ani au fost plasați în arest preventiv cu privire la acest furt.

După ce polițiștii au ajuns la fața locului, băiatul s-a refugiat în restaurantul McDonald's, unde a „agitat din nou arma”, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției locale.

În urma mai multor somații, suspectul a încercat să fugă și a fost urmărit, într-o cursă care s-a terminat pe terasa restaurantului, unde un polițist a deschis focul împotriva adolescentului.

„Sunt conștient că acest incident i-a marcat profund pe martori. Acest lucru poate fi extrem de șocant și îngrozitor pentru copii”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Martori: Polițiștii au comprimat rănile pentru a-l salva

Ads

Polițiștii au deschis focul sub privirile mai multor clienți și angajați ai restaurantului.

„Am văzut sânge peste tot. Poliția a încercat să comprime rănile, dar el nu a supraviețuit”, au declarat doi martori.

Restaurantul McDonald's urmează să rămână închis până la sfârșitul anchetei poliției, a anunțat un purtător de cuvânt al lanțului.

Mobilizați, salvatorii au încercat să-l reanimeze pe adolescent, în zadar.

Câteva ore mai târziu, poliția a anunțat că arma cu care victima amenința forțele de ordine este autentică.

Profesori de la un liceu din orașul Gouda, din care este originar adolescentul, nu au participat, luni, la aducerea unui ultim omagiu elevului lor.

Un memorial urmează să fie ridicat la școală.

Marți, numeroase buchete de flori au fost depuse în apropierea gardului din jurul restaurantului în care a fost ucis adolescentul.

Ads