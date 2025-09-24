Adolescent de 15 ani, împușcat de poliție pentru că flutura o armă într-un McDonald's. A fost ucis în fața clienților, printre care și copii: ”Sânge peste tot”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 12:05
543 citiri
Adolescent de 15 ani, împușcat de poliție pentru că flutura o armă într-un McDonald's. A fost ucis în fața clienților, printre care și copii: ”Sânge peste tot”
Restaurantul McDonald\'s din Olanda, unde a fost ucis adolescentul de 15 ani FOTO captură video YouTube /RTL Nieuws

Polițiștii din Țările de Jos au ucis un adolescent olandez de 15 ani, urmărit pentru furt, chiar pe terasa unui restaurant McDonald's, în fața angajaților și a clienților, printre care și copii. Băiatul a folosit o armă de foc reală pentru a amenința proprietarul unei biciclete pe care a furat-o. Polițiștii au decis să deschidă focul după ce acesta a „agitat din nou arma” pe terasa restaurantului.

Băiatul a furat o „fatbike” (bicicletă cu pneuri supradimensionate, n.r.), duminică, 21 septembrie, amenințând proprietarul cu o armă de foc. Incidentul a avut loc la Capelle aan den IJssel, un sat situat în apropiere de Rotterdam.

Potrivit Algemeen Dagblad, alți doi adolescenți în vârstă de 15 ani au fost plasați în arest preventiv cu privire la acest furt.

După ce polițiștii au ajuns la fața locului, băiatul s-a refugiat în restaurantul McDonald's, unde a „agitat din nou arma”, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției locale.

În urma mai multor somații, suspectul a încercat să fugă și a fost urmărit, într-o cursă care s-a terminat pe terasa restaurantului, unde un polițist a deschis focul împotriva adolescentului.

„Sunt conștient că acest incident i-a marcat profund pe martori. Acest lucru poate fi extrem de șocant și îngrozitor pentru copii”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Martori: Polițiștii au comprimat rănile pentru a-l salva

Polițiștii au deschis focul sub privirile mai multor clienți și angajați ai restaurantului.

„Am văzut sânge peste tot. Poliția a încercat să comprime rănile, dar el nu a supraviețuit”, au declarat doi martori.

Restaurantul McDonald's urmează să rămână închis până la sfârșitul anchetei poliției, a anunțat un purtător de cuvânt al lanțului.

Mobilizați, salvatorii au încercat să-l reanimeze pe adolescent, în zadar.

Câteva ore mai târziu, poliția a anunțat că arma cu care victima amenința forțele de ordine este autentică.

Profesori de la un liceu din orașul Gouda, din care este originar adolescentul, nu au participat, luni, la aducerea unui ultim omagiu elevului lor.

Un memorial urmează să fie ridicat la școală.

Marți, numeroase buchete de flori au fost depuse în apropierea gardului din jurul restaurantului în care a fost ucis adolescentul.

Olandezii au prezis scorul la Go Ahead - FCSB: ”Steaua este o umbră”
Olandezii au prezis scorul la Go Ahead - FCSB: ”Steaua este o umbră”
Meciul Go Ahead Eagles - FCSB, programat joi, în prima etapă a Ligii Europa, se dispută de la ora 19:45 și va fi transmisă în direct pe DigiSport 1 și PrimaSport 1. Arbitrul eston Kristo...
Derby cu patru goluri între PSV Eindhoven și Ajax. Ce a făcut internaționalul român Dennis Man
Derby cu patru goluri între PSV Eindhoven și Ajax. Ce a făcut internaționalul român Dennis Man
PSV Eindhoven și Ajax Amsterdam au terminat la egalitate, 2-2, duminică, în derby-ul primei ligi olandeze de fotbal, desfășurat în etapa a șasea din Eredivisie. Campioana PSV, la care...
#Olanda, #adolescent impuscat, #furt calificat, #arma, #Tarile de Jos , #Olanda
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Răbdarea lui Donald Trump nu este infinită”. Amenințarea secretarului de stat al SUA pentru Rusia
  2. Matei Vișniec la Chișinău: "Să nu fiți mercenari!"
  3. Ziua Mondială a Sindromului Hemolitic Uremic atipic. Fiecare oră contează: Societatea Română de Nefrologie face apel pentru un diagnostic timpuriu și acces optim la tratament
  4. Adolescent de 15 ani, împușcat de poliție pentru că flutura o armă într-un McDonald's. A fost ucis în fața clienților, printre care și copii: ”Sânge peste tot”
  5. Se extind măsurile împotriva trotinetelor electrice. „Nu cred că aceste vehicule aduc vreun beneficiu”
  6. Energie nucleară în curtea ta? „Microreactoarele” ar putea alimenta orașele, campusurile
  7. Reacție de la Kremlin, după ce Donald Trump a spus despre Rusia că este un „tigru de hârtie”. "Acționăm pentru prezentul și viitorul țării noastre"
  8. 30 de picioare umane, de peste un an în depozitele unui aeroport. Cazul a ajuns la Curtea Supremă
  9. Atac cu drone ucrainene la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. A izbucnit un incendiu FOTO/VIDEO
  10. Trump s-a plâns la ONU că nu a primit contractul pentru renovarea sediului ONU, acum 20 de ani: „V-aș fi dat podele de marmură și pereți îmbrăcați în mahon” VIDEO