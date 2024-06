Mijlocaşul olandez al formaţiei FC Barcelona, Frenkie de Jong, indisponibil din aprilie din cauza unei accidentări la gleznă, nu s-a recuperat la timp şi nu va evolua la Euro 2024.

”Frenkie de Jong nu va participa la EURO 2024. Suntem alături de tine, Frenkie”, a anunţat federaţia olandeză.

La Euro 2024, ”Portocala Mecanică”, una dintre favoritele la titlu, evoluează în grupa D, alături de Polonia, Franţa şi Austria.

"Sunt trist și dezamăgit că nu voi participa la Euro. Am făcut tot ce am putut în ultimele săptămâni, dar din păcate glezna mea are nevoie de mai mult timp.

E un vis și cea mai mare onoare să îți reprezinți țara la un turneu final. Să porți tricoul portocaliu, să cânți imnul și să simți sprijinul întregii țări.

Dar, pentru moment, ca întreaga legiune portocalie, îmi voi susține echipa de pe margine. Haideți, băieți", a fost mesajul fotbalistului, conform DigiSport.ro.

