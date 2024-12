Explozie puternică la Haga. Un bloc s-a prăbușit parțial. Poliția caută o mașină suspectă, care a fugit imediat după deflagrație FOTO VIDEO

Un bloc locuit de trei etaje s-a surpat parţial la Haga, sâmbătă, în urma unui incendiu şi unei explozii, anunţă pompierii, care caută persoane sub dărâmături, relatează AFP, citată de News.ro.

”Serviciile de urgenţă sunt pe cale să salveze şi caute persoane şi să lupte împotriva incendiului”, anunţă într-un comunicat pompierii din Haga.

Un jurnalist AFP aflat la faţa locului a constatat prezenţa a zeci de vehicule ale pompierilor, care luptau împotriva incendiului atât de la sol, cât şi de pe poziţii înalte.

Moloz era împrăştiat pe stradă, iar geamuri au fost sparte de suflul exploziei.

Coloane uriaşe de fum se ridicau în aer, lăsând un miros acru în aer.

Publicaţia locală Regio15 scrie că mai multe persoane au fost salvate la locul dramei.

Patru persoane rănite în explozie au fost transportate la spitale locale, au anunţat pompierii.

Pers was korte tijd dichter bij de locatie toegestaan. De ravage is goed zichtbaar. Inmiddels is pers weer weggestuurd van deze plek. #Tarwekamp #DenHaag pic.twitter.com/Qh2kJyvEe5

Bij daglicht wordt de ravage van de rampplek in Mariahoeve zichtbaar. Zaterdagochtend was er een grote explosie, de brand is nog niet uit. Het zoeken naar slachtoffers is daardoor nog lastig. Volg het nieuws in ons liveblog: https://t.co/rYJN6TNTKo pic.twitter.com/EGLvj82iWK