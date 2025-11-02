Casele plutitoare, noul trend, nu numai în Olanda. Se vorbește de insule plutitoare în Marea Baltică, capabile să găzduiască orașe de mici dimensiuni

În fața inundațiilor tot mai frecvente și a unei crize acute de locuințe, Țările de Jos descoperă o soluție alternativă: casele plutitoare. Aceste comunități, ridicate pe apă, nu doar că răspund nevoilor locale, ci inspiră proiecte similare în regiuni vulnerabile la inundații, de la Polinezia Franceză până la Maldive, relatează BBC.

Când o furtună puternică a lovit Amsterdamul în octombrie 2022, locuitorii cartierului plutitor Schoonschip nu s-au panicat. Și-au legat bicicletele și mobilierul de exterior, au verificat dacă vecinii au provizii suficiente, apoi au așteptat. Casele lor s-au ridicat ușor pe pilonii metalici de susținere, urmărind creșterea apei, pentru a reveni la poziția inițială după trecerea ploii.

„Ne simțim mai în siguranță în timpul furtunilor, pentru că plutim”, spune Siti Boelen, producătoare TV care s-a mutat aici acum doi ani. „Mi se pare ciudat că locuințele pe apă nu sunt o prioritate peste tot în lume.”

Pe măsură ce nivelul mărilor crește și furtunile devin mai intense, cartierele plutitoare oferă o alternativă viabilă pentru comunitățile de coastă. Într-o țară dens populată, dar cu puțin spațiu disponibil pentru construcții, interesul pentru locuințele plutitoare este în creștere. Autoritățile olandeze discută deja actualizarea legislației de urbanism, pentru a încuraja construcțiile pe apă.

„Municipalitatea vrea să extindă conceptul de locuințe plutitoare pentru că reprezintă o utilizare multifuncțională a spațiului și o soluție sustenabilă pentru viitor”, explică Nienke van Renssen, consilier local din Amsterdam.

Case care se ridică odată cu apele

Cartierele plutitoare apărute în ultimul deceniu în Olanda au devenit modele pentru proiecte mai ambițioase conduse de ingineri olandezi în alte părți ale lumii – nu doar în Europa, ci și în zone insulare precum Polinezia Franceză sau Maldive, unde creșterea nivelului oceanului reprezintă o amenințare existențială. Există chiar și o propunere de insule plutitoare în Marea Baltică, capabile să găzduiască orașe de mici dimensiuni.

O casă plutitoare poate fi construită pe aproape orice linie de coastă și rămâne stabilă indiferent de creșterea apelor. Spre deosebire de bărcile locuință, aceste case sunt fixate de țărm prin piloni de oțel și conectate la rețelele locale de apă, canalizare și electricitate. În loc de fundație, ele au o carenă din beton care funcționează ca o contragreutate.

În Olanda, cele mai multe sunt case prefabricate pe trei niveluri, realizate din lemn, oțel și sticlă. Într-o țară unde terenul este scump și predispus la inundații, ele reprezintă o soluție concretă pentru extinderea spațiului urban.

O arhitectură adaptată la apă

Arhitectul Koen Olthuis, fondatorul biroului Waterstudio, dedicat exclusiv construcțiilor plutitoare, spune că simplitatea acestor structuri este chiar punctul lor forte. Fiecare clădire este ancorată pe piloni de circa 65 de metri adâncime, cu materiale absorbante de șoc pentru a reduce mișcările cauzate de valuri.

„Avem tehnologia și posibilitatea de a construi pe apă”, spune Olthuis, care a proiectat peste 300 de clădiri plutitoare — de la locuințe la școli și centre medicale. „Nu ne considerăm doar arhitecți, ci doctori ai orașelor. Iar apa este medicamentul nostru.”

Pentru o țară aflată o treime sub nivelul mării, ideea nu pare deloc improbabilă. Amsterdamul are deja aproape 3.000 de ambarcațiuni-locuință, iar cartiere ca Schoonschip, proiectat de firma Space&Matter, au transformat zone industriale abandonate în comunități durabile.

Cele 30 de locuințe de aici — jumătate duplexuri — sunt dotate cu pompe de căldură, acoperișuri verzi și panouri solare. Energia excedentară este vândută între vecini sau către rețeaua națională. Locuitorii împart biciclete, mașini și alimente de la fermieri locali.

„Pentru noi, a trăi pe apă este ceva firesc — exact acesta e mesajul”, spune Marjan de Blok, regizoare TV și inițiatoarea proiectului.

De la Amsterdam la Maldive

La Rotterdam, oraș aflat 90% sub nivelul mării, se află cel mai mare birou plutitor din lume și o fermă plutitoare unde vacile sunt mulse de roboți. Din 2010, orașul promovează activ acest tip de infrastructură, integrându-l în strategia sa de adaptare la schimbările climatice.

„În ultimii 15 ani, ne-am reinventat ca oraș-deltă”, spune Arnoud Molenaar, responsabil cu reziliența urbană. „Nu mai privim apa ca pe un inamic, ci ca pe o oportunitate.”

Guvernul olandez a introdus în 2006 programul „Spațiu pentru Râu” (Room for the River), care permite inundarea controlată a unor regiuni pentru a evita dezastrul în zonele dens populate. În acest context, casele plutitoare pot deveni o soluție logică, mai ales că țara are nevoie de un milion de noi locuințe în următorul deceniu.

Cererea pentru astfel de proiecte vine și din afara Europei. Compania Blue21 lucrează la planul unor insule plutitoare în Marea Baltică care ar putea găzdui 50.000 de oameni și s-ar conecta printr-un tunel subacvatic de 15 miliarde de euro între Helsinki (Finlanda) și Tallinn (Estonia).

În același timp, Waterstudio construiește în Maldive un cartier plutitor pentru 20.000 de locuitori, unde sub fiecare casă vor fi amplasate recifuri artificiale pentru a sprijini ecosistemul marin.

„Nu mai e vorba de ideea unui excentric care își construiește o casă plutitoare”, spune Olthuis. „Acum vorbim despre orașe albastre – orașe care folosesc apa ca resursă.”

Provocări și adaptare

Totuși, viața pe apă vine cu provocări. Vântul puternic, valurile sau trecerea navelor mari pot provoca balans. „La început, în zilele cu furtună îmi era greu să urc în bucătăria de la etajul al treilea”, recunoaște Siti Boelen. „Simți mișcarea în stomac. Acum m-am obișnuit.”

De asemenea, racordarea acestor cartiere la infrastructura urbană necesită soluții tehnice complexe: cabluri impermeabile, pompe speciale și microrețele de energie construite de la zero.

Cu toate acestea, beneficiile pot depăși costurile. Rutger de Graaf, cofondatorul Blue21, spune că, în contextul furtunilor tot mai devastatoare din lume, soluțiile plutitoare pot salva vieți și resurse. „Dacă luăm în calcul că, în a doua jumătate a secolului, sute de milioane de oameni vor fi strămutați din cauza creșterii nivelului mărilor, trebuie să acționăm acum pentru a scala aceste proiecte.”

Într-o epocă în care orașele caută modalități de a se adapta la climă, Olanda oferă un laborator viu. Casele plutitoare nu sunt doar un experiment arhitectural, ci o declarație de adaptare: acolo unde pământul nu mai oferă siguranță, apa poate deveni un nou început.

