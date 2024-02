Olanda anunță că va furniza Ucrainei tehnologie pentru drone avansate. „Punctul forte al acestei coaliţii”

Ministra olandeză a apărării, Kasja Ollongren a anunțat, miercuri, 14 februarie, că Olanda se alătură unei coaliţii militare cu alţi aliaţi, inclusiv Marea Britanie, care va furniza Ucrainei tehnologie avansată pentru drone şi va consolida capacităţile sale ofensive în războiul împotriva Rusiei, transmite Reuters.

Angajamentul Olandei pentru drone vine în plus faţă de avioanele de luptă F-16, artileria, muniţia şi sistemele de apărare antiaeriană furnizate Kievului.

Pentru Olanda, ar putea exista costuri suplimentare pe lângă cele 2 miliarde de euro alocate deja pentru 2024, a arătat ministrul Kasja Ollongren.

Declaraţiile au fost făcute înaintea celor două zile de reuniuni ale miniştrilor apărării din cadrul NATO, care încep miercuri la Bruxelles.

"Ştim, desigur, că dronele sunt foarte importante în acest război", a spus Ollongren. "De aceea ne alăturăm coaliţiei dronelor pe care Ucraina a început-o împreună cu Letonia, împreună cu alte ţări, pentru a ne asigura că facem exact acest lucru - să creştem producţia, să folosim cea mai recentă tehnologie şi să furnizăm exact ceea ce are nevoie Ucraina", a punctat ministrul.

🇳🇱🇺🇦 "The Netherlands is joining a military coalition that will provide Ukraine with advanced drone technology and strengthen its offensive capabilities in the war against Russia," — Minister of Defense of the Netherlands Kajsa Ollongren pic.twitter.com/n0VEECxH1p