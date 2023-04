După un an deosebit de bun, mănăstirea Sint-Catharinadal din Oosterhout, Olanda, a rămas cu un surplus de peste 60.000 de sticle de vin. Călugărițele de acolo fac apel la pasionații de vin să le ajute.

„Am avut o vară frumoasă anul trecut, temperaturi calde, și se anunță o recoltă excelentă de peste 60.000 de sticle", a afirmat sora Maria Magdalena, stareță, într-un apel video.

Având mai multe cunoștințe despre rugăciune decât despre comerțul cu amănuntul online, ele au simțit că nu pot distribui toată recolta. Dar, cu ajutorul grupurilor de fermieri locali, călugărițele oferă spre vânzare online vin alb cupaj din 2022, pinot blanc și pinot gris, sau pinot noir/gamay rose, la 14,50 euro per sticlă. În plus, comenzile pot fi și ridicate personal.

Mănăstirea din sudul Țărilor de Jos are propria podgorie și 2014 pentru a face rost de venituri pentru întreținerea clădirilor sale, recrutând aproximativ 130 de voluntari.

„Nu am găsit bere într-o mănăstire atât de potrivită”, a explicat sora presei olandeze. „Vinul se potrivește mai bine, este biblic și arată spre Isus.”

Thibaud van der Steen, co-fondator al Breda Maakt Mij Blij, care ajută producătorii, fermierii și cultivatorii să vândă bunurile excedentare, a declarat că, după lansarea campaniei, miercuri 19 aprilie, împreună cu No Waste Army și Boerschappen, s-au vândut aproape 5.000 de sticle.

„Am început Breda Maakt Mij Blij în 2020 din nevoia de pozitivitate în timpul pandemiei de COVID, deoarece a fost atât de multă suferință", a declarat el.

„Când au fost probleme cu interdicțiile de export, iar oamenii nu-și puteau exporta florile, am făcut un videoclip și fotografii cu un cultivator de flori și dintr-o dată am vândut 300.000 de bucăți. În 2020, călugărițele au avut o înțelegere cu compania aerienă KLM, care nu a finalizat afacerea, așa că noi am ajutat. Există o impresie puțin greșită că vinul olandez nu este de calitate, dar în zilele noastre este aproape întotdeauna bun, și acesta este un vin cu o poveste”, a mai adăugat Thibaud van der Steen.

Recoltele anterioare ale călugărițelor olandeze au generat recenzii bune pe site-ul de vinuri Vivino.