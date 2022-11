Oficialii Cupei Mondiale "umflă" cifrele fără nerușinare: ce s-a întâmplat la meciul Olandei

Reprezentativa Olandei a învins, luni, cu scorul de 2-0, selecţionata Senegalului, în grupa A de la Cupa Mondială.

Golurile meciului a fost marcat de Gakpo, în minutul 84, şi Klaassen (90+9).

Prezența pentru Senegal vs. Olanda a fost anunțată ca fiind de 41.721.

Capacitatea oficială a stadionului Stadionului Al Thumama din Qatar este de 40.000, iar arena a avut foarte multe locuri goale, așa cum lesne s-a putut observa.

The attendance for Senegal vs. Netherlands was announced as 41,721.

The official capacity of the Al Thumama Stadium stadium in Qatar is 40,000.

Here are some photos of the stands...#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/09jdf9TNTf