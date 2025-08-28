Olanda și săptămâna de lucru de patru zile: un experiment tăcut cu implicații majore

Olandezii cu vârste între 20 și 64 de ani lucrează, în medie, doar 32,1 ore pe săptămână, cel mai scăzut nivel din UE/FOTO:X@p8stie

Olandezii trec în mod discret la o săptămână de lucru de patru zile. Țara lalelelor servește drept studiu de caz pentru avantajele și compromisurile reducerii programului de lucru.

În timp ce multe guverne și economiști dezbat aprins dacă reducerea timpului de muncă ar duce la colaps economic sau, dimpotrivă, la o societate mai echilibrată, Olanda pare să fi luat-o deja înaintea dezbaterii. Fără sloganuri și fără declarații grandioase, țara a devenit un studiu de caz tăcut al ceea ce înseamnă o reorganizare profundă a relației dintre viață și muncă, potrivit Financial Times.

Conform datelor Eurostat, olandezii cu vârste între 20 și 64 de ani lucrează, în medie, doar 32,1 ore pe săptămână — cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană. Și nu este vorba doar de angajați part-time: din ce în ce mai mulți salariați își comprimă săptămâna de lucru în patru zile, o practică devenită aproape normă, după cum explică economistul Bert Colijn de la ING. „Lucrez cinci zile pe săptămână și uneori sunt privit ciudat pentru asta”, spune el.

Această transformare n-a fost nici bruscă, nici uniformă. A început în anii ’80 și ’90, odată cu intrarea treptată a femeilor pe piața muncii, preponderent în regim part-time. Așa-numitul model al „salariatului și jumătate” — în care un partener lucrează cu normă întreagă și celălalt cu jumătate de normă — a fost susținut de sistemul de taxe și beneficii. În timp, acest aranjament a devenit atât de comun încât a început să fie preluat și de bărbați, în special în familiile cu copii mici.

Experiența olandeză contrazice unele dintre presupunerile rigide despre muncă

Privită din afară, experiența olandeză contrazice unele dintre presupunerile rigide despre muncă. În ciuda numărului redus de ore lucrate, Olanda se menține între economiile europene cu cel mai ridicat PIB per capita. Cheia pare să fie productivitatea ridicată pe oră și o rată de angajare de 82% în rândul populației apte de muncă — semnificativ mai mare decât în Marea Britanie, SUA sau Franța. Altfel spus, munca nu dispare, ci este redistribuită mai echitabil între indivizi și etape ale vieții.

Desigur, nu este un model lipsit de contradicții. Inegalitățile de gen persistă: deși ideea de „ziua tatălui” — ziua săptămânală în care bărbatul are grijă de copii — a devenit mai prezentă în cultură, femeile continuă să lucreze part-time într-o proporție mult mai mare decât bărbații. Iar acest lucru, deși nu înseamnă automat instabilitate financiară în contextul olandez, are efecte vizibile asupra reprezentării lor în funcții de conducere. Doar 27% dintre managerii din Olanda sunt femei, potrivit unui raport OECD din 2019 — unul dintre cele mai scăzute procente din spațiul occidental.

Efecte colaterale

Nici sectorul public nu este imun la efectele colaterale. Lipsa de personal în învățământ, spre exemplu, duce la un program școlar imprevizibil, ceea ce limitează posibilitățile părinților de a lucra mai multe ore, chiar dacă ar vrea. Iar întrebarea fundamentală rămâne: cine oferă servicii de îngrijire pentru copii și vârstnici dacă toată lumea ar lucra cu normă întreagă?

Bert Colijn subliniază o tensiune esențială: teoretic, Olanda își frânează propriul potențial economic prin reducerea timpului de muncă. Dar, adaugă el, „nici n-aș vrea să propunem o societate distopică în care toată lumea muncește mai mult decât coreenii, doar ca să crească PIB-ul.”

Așadar, săptămâna de lucru de patru zile nu este un panaceu, dar nici un drum sigur spre declin economic. Lecția oferită de Olanda este mai puțin despre orele de muncă în sine și mai mult despre flexibilitatea cu care o societate își poate reimagina normele. Totul ține de compromisurile pe care suntem dispuși să le facem — nu doar economic, ci și social, cultural și, poate cel mai important, uman.

Iar dacă indicatorii economici nu sunt convingători, poate ar trebui să ne uităm la altceva: potrivit UNICEF, copiii din Olanda sunt considerați printre cei mai fericiți din lumea dezvoltată. Iar asta, într-un final, spune multe despre ce înseamnă „a reuși”.

