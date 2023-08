Ce avere a strâns Cosmin Olăroiu din fotbal. Un apropiat l-a dat de gol

Cosmin Olăroiu antrenează de ani buni în străinătate și a ajuns la 21 de trofee câștigate în cariera sa de tehnician.

Performanțele au venit la pachet și cu bani, Olăroiu având acum o avere de peste 50 de milioane de dolari.

Cel care l-a dat de gol este Gigi Becali, care consideră că a avut un aport important la ascensiunea lui Oli.

„Păi îți dai seama câți milionari am făcut? Eu am făcut unul de zeci și sute de milioane. Olăroiu are zeci de milioane, ăla se apropie. Mirel nu are zeci de milioane, dar pe Olăroiu l-am făcut de zeci de milioane. Are 50-60 de milioane”, a spus Gigi Becali, după ce FCSB a bătut-o cu 2-1 pe Poli Iași, în Superliga.

Olăroiu antrenează acum în Emirate, la Sharjah, unde a câștigat trei trofee din patru posibile în ultimul sezon.

