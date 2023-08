Încă un trofeu pentru Cosmin Olăroiu la arabi. Ce distincție a primit antrenorul român

Cosmin Olăroiu a mai primit un trofeu în Emiratele Arabe Unite, fiind desemnat antrenorul sezonului trecut. Distincția a venit după ce Oli a câștigat trei trofee din patru cu Sharjah, echipă care i-a prelungit contractul până în 2025.

„Toată lumea a muncit din greu să ne atingem obiectivele în acest sezon, încercăm să dăm tot ce avem mai bun pentru a câștiga trofee. Am jucat bine, nu depindem de un jucător sau doi. Am câștigat acest trofeu în seara aceasta, chiar dacă am avut mulți jucători absenți. Speram să câștigăm patru trofee în acest sezon, dar nu am reușit să ne impunem în campionat”, a spus Cosmin Olăroiu, despre parcursul echipei sale.

Oli, care are 21 de trofee în palmares, a decis să continue la Sharjah, deși avea oferte generoase din alte campionate, inclusiv una pe bani mulți din China.

Portarul lui Nae, cel mai bun din campionat

Între laureații sezonului trecut, care au fost premiați în această seară, s-a aflat și portarul Adel Al Hosan, goal-keeperul lui Sharjah, antrenat de Eugen Nae. Fotbalistul de 34 de ani a avut evoluții excelente în special în meciurile decisive din sezon. Staff-ul lui Oli este cel mai consolidat din istoria fotbalului românesc, cuprinzându-i pe Cătălin Necula (17 ani în echipă), Gabriel Caramarin și Eugen Nae (10 ani).