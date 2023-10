„Băi, retrage-te!”. Sămânță de scandal la echipa națională după meciul cu Andorra

România a învins cu 4-0 naționala Andorrei și a mai făcut un pas spre calificarea la EURO 2024, dar lucrurile nu sunt deloc liniștite în tabăra tricolorilor.

Oficialii FCSB au răbufnit când au aflat că Darius Olaru a fost dat de stafful tricolorilor ca fiind accidentat, când el de fapt n-ar fi avut nimic.

„Mie mi-a sărit inima din piept când am văzut, pe cuvântul meu de onoare. Am crezut că e o accidentare gravă, dacă au dat comunicat. Și zic „bă, dar când oare s-o fi accidentat?”. I-am spus medicului „interesează-te, vezi”. M-a deranjat modul în care au pus problema. Să mă trezesc cu comunicate că e accidentat și el să nu fie accidentat, asta e chiar bătaie de joc”, a punctat Mihai Stoica, la Orange Sport.

Gigi Becali a intervenit și a lăsat de înțeles că Darius Olaru s-ar putea retrage de la echipa națională. Mai mult, a transmis că îl va încuraja chiar el pe fotbalist să ia această decizie:

”El să decidă. Din punctul meu de vedere – o să vorbesc cu el: Băi, retrage-te!. Nu-l oblig, îi dau un sfat. Nu ştiu dacă s-a supărat, că nu am vorbit cu el încă. Şi aşa nu are nevoie de el. Decât să te batjocorească, să te trimită în tribune, de ce să te duci? Eu aşa aş face”, a declarat Gigi Becali, luni, în fața reporterilor.

Gigi Becali a spus că vrea să îl ducă pe Darius Olaru în Liga Campionilor, pentru a-i asigura fotbalistului un contract bănos în străinătate. În același timp, omul de afaceri vrea să încaseze 10.000.000 de euro pe căpitanul FCSB:

„Degeaba nu-l ia Edi, că-l duc eu în Liga Campionilor şi îl vând pe 10.000.000 de euro. Acum, că nu l-a pus Edi, îl pun 10.000.000 de euro. Nu se pune problema să mai plece vreun jucător acum. Eu vreau Liga Campionilor, să-i fac sâc lui Edi”, a declarat Gigi Becali, luni, la palat.

