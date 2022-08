Cum arată comandantul Batalionului 1 din Regimentul Azov după 100 de zile de captivitate. "Ochii lui spun totul" FOTO

Un jurnalist ucrainean a publicat o fotografie a lui Oleg Mudrak, comandant de top care s-a predat la combinatul Azov din Mariupol alături de soldații din subordine.

Imaginile îl arată pe militarul ucrainean complet schimbat, cu mult mai slab comparativ cu momentul în care a fost luat în captivitate.

Prima fotografie îl înfățișează pe data de 20 mai 2022, momentul în care fortăreața Azov a decis să oprească lupta și să se predea. A doua ipostază este surprinsă pe 28 august 2022, arată descrierea jurnalistului ucrainean.

"Este subnutrit, înfometat până aproape de moarte. Arată de parcă n-ar mai avea dinții de jos. Ochii lui spun totul. Ochii lui spun ce îi fac. Cerșește ajutor cu privirea. Și nimeni nu vine după el", spune un comentator al fotografiei.

Commander of the 1st battalion of the regiment "AZOV" Oleg Vasilyevich Mudrak.

One hundred days of captivity. pic.twitter.com/I0q2suoZ8u