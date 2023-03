Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a oferit titlul de ”erou al Ucrainei” soldatului născut la Chișinău, care a fost ucis mișelește de ruși după ce a strigat ”Slavă Ucrainei”.

„I-am conferit lui Oleksandr Matsievskyi titlul de Erou al Ucrainei. Un războinic ucrainean. Un om care va fi cunoscut și amintit pentru totdeauna. Pentru curajul său, pentru încrederea în Ucraina și pentru „Gloria Ucrainei!”. Slavă eroului! Slavă eroilor! Glorie Ucrainei!”, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Imaginile cu soldatul ucrainean la mâna căruia se vede restul legăturii cu care a fost imobilizat după ce a fost luat drept prizonier de trupele ruse, trăgând un ultim fum din țigară și strigând ”Slava Ukraini” înainte de a fi mitraliat au revoltat o lume întreagă.

I conferred the title of Hero of Ukraine upon Oleksandr Matsiyevsky. A Ukrainian warrior. A man who will be known and remembered forever. For his bravery, for his confidence in Ukraine and for his "Glory to Ukraine!". Glory to the Hero! Glory to the Heroes! Glory to Ukraine!