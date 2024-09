Campionul mondial la categoria grea, Oleksandr Usyk, a fost reţinut de forţele de ordine la aeroportul din Cracovia, a declarat miercuri preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precizând că între timp sportivul a fost eliberat, potrivit Reuters.

„Am fost indignat de această atitudine faţă de cetăţeanul şi campionul nostru”, a declarat Zelenski pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „Campionul nostru a fost eliberat şi nimeni nu îl mai reţine”.

Încă nu se ştie de ce Usyk, în vârstă de 37 de ani, a fost reţinut. Campionul WBC, WBO şi WBA, care a câştigat, de asemenea, aurul la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, este considerat un erou naţional, el sprijinind eforturile de război ale Kievului.

"Prieteni, totul este bine", a anunţat Usyk într-o postare pe Instagram. „A fost o neînţelegere care a fost rezolvată rapid. Mulţumesc tuturor celor care au fost îngrijoraţi”.

El a adăugat: „Respect pentru ofiţerii polonezi de aplicare a legii care îşi îndeplinesc îndatoririle indiferent de înălţime, greutate, anvergura braţelor şi titluri”.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a precizat pe X că ministerul său va contacta ministerul polonez de externe, deoarece consideră detenţia "disproporţionată şi inacceptabilă în raport cu campionul”.

TVP Info polonez, un canal de ştiri de televiziune administrat de radiodifuzorul de stat TVP, a publicat în social media un videoclip care arată poliţişti polonezi care îl plimbă pe Usyk încătuşat prin ceea ce pare a fi un aeroport.

🇵🇱🇺🇦 Ukrainian Boxer Oleksandr Usyk was detained at Krakow airport and taken into questioning.

Usyk's wife commented on his detention on her Instagram page: 'Everything is fine, all is well. Nothing criminal. Oleksandr will explain everything himself soon,' she wrote pic.twitter.com/fP8oT690mh