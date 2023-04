Cea mai proastă cerere în căsătorie din istorie: ”Eram aproape dezbrăcat, sigur că a zis da”

Oleksandr Zincenko (26 de ani), fotbalistul ucrainean care joacă la Arsenal, în Premier League, a făcut dezvăluiri despre viața privată, mai precis despre momentul în care a cerut-o în căsătorie pe frumoasa jurnalistă Vlada Sedan

”A fost cea mai proastă cerere în căsătorie din istorie. Nu se poate, e rușinos. Sigur că a zis da. În primul rând, pentru că sunt Brad Pitt de Ucraina. Apoi, eram în boxeri și am un corp senzațional.

Să fiu sincer, voi regreta toată viața felul în care am cerut-o în căsătorie. Aveam un meci cu Portugalia acasă, în preliminariile EURO. Voiam să o cer în căsătorie. Știam că Vlada va merge la meci, pentru că lucra ca reporter.

Voiam să-l sun pe șeful ei să mă cheme la interviu, aveam în plan să o cer în timpul interviului. Era perfect, am câștigat 2-1 și aveam inelul în geantă. Era o problemă. Știam că trebuia să cer binecuvântare de la părinții ei. Nu la telefon, față în față.

Nu prea aveam timp, voiam să-l rog pe manager să mă lase să plec, mă întorceam în cinci ore, dar n-am mai făcut-o.

În locul acestui plan, am cerut-o în căsătorie pe la 4 dimineață, în apartamentul ei, când eram aproape dezbrăcat. Vreau să-i sfătuiesc pe toți cei care au plan să-și ceară partenerele în căsătorie să nu facă ce am făcut eu. Parcă eram nebun atunci. Am ieșit afară să mă plimb, i-am luat un buchet mare de flori”, a spus Zincenko, conform Daily Mail.