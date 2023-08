Jucătoarea care a decis finala Campionatului Mondial și-a ridicat tricoul după gol FOTO

Reprezentativa Spaniei a învins, duminică, la Sydney, cu scorul de 1-0, selecţionata Angliei, şi a câştigat în premieră Cupa Mondială la fotbal feminin.

Unicul gol al meciului a fost marcat de căpitanul Olga Carmona, în minutul 29. În minutul 70, Spania a ratat un penalti prin Jennifer Hermoso.

Anglia a ratat ocazia de a realiza dubla Euro-CM, după ce anul trecut a câşttigat titlul european. Locul 3 a revenit Suediei, care a învins Australia, scor 2-0.

Olga Carmona, jucătoarea care a decis finala, a sărbătorit golul ridicându-și tricoul pentru a afișa pe un altul un mesaj, ”Merchi”. Presa iberică a dezvăluit că a fost un omagiu pentru mama decedată a uneia dintre prietene.

