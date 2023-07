Ucraineanca descalificată pentru că a refuzat să dea mâna cu o rusoaică: ”Niciodată!”

"Noi nu le vom strânge mâna niciodată", a afirmat scrimera ucraineană Olga Harlan, descalificată joi de la Campionatele Mondiale de scrimă de la Milano, după refuzul de a da mâna cu adversara sa din Rusia, Ana Smirnova, pe care o învinsese, informează AFP.

"A fost o zi grea, nervozitatea şi-a spus cuvântul. Problema mea a fost cum voi aborda acel meci contra unei rusoaice, chiar şi în calitatea de sportiv neutru. Deci, m-am gândit mult la asta, mi-am stăpânit emoţiile şi mi-am făcut treaba bine, pentru că am câştigat cu 15-7. Când am părăsit pista, am căzut în genunchi şi am început să plâng. A fost atât de greu pentru noi să-i vedem. Dar a trebuit să concurez şi am făcut-o", a spus ea.

"Cartonaşul negru (sinonim cu descalificarea), nu mă aşteptam la aşa ceva, pentru că tocmai avusesem o discuţie cu preşedintele Federaţiei Internaţionale de Scrimă (Emmanuel Katsiadakis)", a adăugat ea.

"Mesajul meu de astăzi (joi), este că noi, sportivii ucraineni, suntem pregătiţi să-i înfruntăm pe ruşi pe terenurile de sport, dar nu le vom strânge mâna niciodată. Ei nu ne vor forţa niciodată la pace", a adăugat ea.

Scrimera ucraineană Olga Harlan a fost descalificată joi de la Mondialele de la Milano pentru că a refuzat să dea mâna cu rusoaica Anna Smirnova, participantă în calitate de "sportiv individual neutru" la proba feminină de sabie, pe care o învinsese în primul tur al tabloului principal.

Anunţată pe tabloul oficial, descalificarea a fost decisă în urma refuzului lui Harlan de a strânge mâna adversarei sale după victorie, potrivit unei surse apropiate de autorităţile acestui sport. Scrimera ucraineană a devenit joi prima reprezentantă a ţării sale care înfruntă o rusoaică de la invadarea Ucrainei în urmă cu aproape un an şi jumătate, datorită unei schimbări în politica guvernului său.

Un decret al Ministerului Sporturilor din Ucraina interzice sportivilor săi şi delegaţiilor oficiale să participe la competiţii unde figurează ruşi sau belaruşi. Modificat miercuri, decretul face referire doar la "sportivii reprezentând Federaţia Rusă sau Republica Belarus".

Exceptând tenisul, unde jucătorii nu fac parte din delegaţii oficiale, nu au mai existat confruntări pe scena sportivă între reprezentanţi din cele două ţări de la declanşarea invaziei.

"Cei doi scrimeri (...) trebuie să dea mâna cu adversarul de îndată ce este anunţată decizia", precizează regulamentul Federaţiei Internaţionale de Scrimă (FIE), condusă până la izbucnirea conflictului de oligarhul rus Alişer Usmanov, care de atunci s-a retras.

Cvadruplă campioană mondială la sabie, Olga Harlan a dominat-o clar pe Anna Smirnova (15-7) şi a refuzat să o salute sau să-i strângă mâna, fiind susţinută pe toată durata meciului de membrii delegaţiei Ucrainei, care au strigat "Slava Ukraini" ("Glorie Ucrainei").

Pe pistă, Harlan s-a mulţumit cu un salut protocolar adresat arbitrului, evitând să facă la fel cu adversara sa. Ea nu a dat mâna cu aceasta şi şi-a prezentat sabia astfel încât lamele să se ciocnească, un gest care era obişnuit în acest sport la apogeul pandemiei de Covid-19.

În faţa refuzului adversarei sale de a da mâna cu ea, Anna Smirnova a protestat fără succes şi a refuzat să părăsească pista pentru aproape o oră după încheierea meciului.