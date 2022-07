Ce aberații mai lansează la TV "păpușa de fier a lui Putin": "La un moment dat, națiunile occidentale vor înceta să se mai reproducă"

Olga Skabeieva, una dintre vedetele de la televiziunile de stat controlate de Moscova, spune că Rusia trebuie doar să aibă răbdare și să aștepte ca Occidentul să „rămână fără oameni”, pe măsură ce populația LGBT de acolo crește.

"În principiu, americanii și națiunile occidentale se apropie de dispariție. La un moment dat, popoarele acelea pur și simplu vor înceta să se mai reproducă și, ca o consecință, vor rămâne fără oameni. Selecție naturală! Doar cei foarte foarte buni vor rămâne", a spus Skabeieva, prezentatoarea în vârstă de 37 de ani a emisiunii "60 de minute", de la Rossia 1, supranumită "Păpușa de Fier a lui Putin", datorită ferocității cu care îi atacă pe opozanții președintelui rus.

Pentru context, chiar populația Rusiei a scăzut cu 311.000 de persoane în primele patru luni ale acestui an.

Olga Skabeyeva says Russia just needs to sit back and wait for the West to "run out of people" as the LGBT population there grows

For context, the population of Russia itself fell by 311,000 in the first four months of this year pic.twitter.com/0u5IyArCD2