Olguța Vasilescu, săgeți la adresa partenerilor de guvernare: „Noi știm cum guvernează dreapta. Guvernarea PSD a făcut 400 de kilometri de autostradă și drum expres”

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 16:08
Olguța Vasilescu, săgeți la adresa partenerilor de guvernare: „Noi știm cum guvernează dreapta. Guvernarea PSD a făcut 400 de kilometri de autostradă și drum expres”
Lia Olguța Vasilescu vrea concedieri în administrația publică centrală FOTO Facebook /Lia Olguta Vasilescu

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat joi, la reuniunea PSD Mehedinţi, că în austeritatea dreptei s-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii şi se vorbeşte foarte mult despre dat oameni afară iar în schimb, cu 9% deficit, ”guvernarea PSD a reuşit să facă 400 de kilometri de autostradă şi drum expres”.

”Aveam toţi alte aşteptări de la acest guvern. Pe de altă parte, noi ştim cum guvernează dreapta. Noi i-am văzut în 2010 cu Boc, i-am văzut în 2016 cu Cioloş, i-am văzut în 2020-2021 cu Cîţu şi cu Orban. Şi nu uitaţi un lucru, Cîţu şi Orban au lăsat deficitul României la 9%. Şi n-au făcut nimic în această perioadă. Au cumpărat nişte izolete şi au mai făcut nişte terenuri de sport în pantă”, a declarat primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, la Mehedinţi.

Ea a precizat că, în schimb, cu 9% deficit, ”guvernarea PSD a reuşit să facă 400 de kilometri de autostradă şi drum expres (..) şi a reuşit de asemenea să majoreze pensiile, aşa cum nu s-a întâmplat niciodată în istorie şi a reuşit, pentru fiecare comunitate în parte, să dea câte un proiect care să o dezvolte, că e vorba de canalizare, că e vorba de apă, că este vorba de drumuri şcoli şi aşa mai departe. Au fost bani ca toată lumea să poată să se dezvolte”.

”Ce se întâmplă acum, în austeritatea dreptei? S-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap, mai ales firmele de construcţii, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii, ba dimpotrivă se vorbeşte foarte mult despre dat oameni afară pentru că ei aşa ştiu să guverneze”, a arătat Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei a mai spus că ”se va putea face o diferenţă atunci când PSD-ul va prelua guvernarea. ”Să vadă oamenii, pentru că uneori uită, la vot, cum le-a fost de bine cu PSD-ul, să vadă şi oamenii însă cum se guvernează când nu PSD are funcţia de prim-ministru”, a adăugat ea.

