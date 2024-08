Olguța Vasilescu, atac la baionetă împotriva PNL și USR: „PSD este singurul care a crescut pensiile și care a putut să repare nedreptățile guvernărilor de dreapta”

Fosta ministră a Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a scris duminică, 25 august, într-o postare pe Facebook, că PSD este singurul partid care a crescut pensiile şi care a avut capacitatea să repare nedreptăţile făcute de guvernările de dreapta. Aceasta l-a atacat și pe actualul șef al Casei Naţionale de Pensii, care ar debita „enormități”.

Fosta ministră a Muncii arată într-o postare pe Facebook că a dat nişte declaraţii despre situaţia de la pensii şi ”a avut prilejul să constate că nu a fost întrebată pentru clarificări, ci pentru a i se trunchia frazele, cât să reiasă altceva decât a spus, fiindcă ideea era ca PSD să iasă prost şi nu să se afle adevărul”.

Lia Olguţa Vasilescu precizează că în 2019 a fost aprobată Legea pensiilor publice, cea mai potrivită pentru rezolvarea inechităţilor, o lege la care au lucrat cei mai buni specialişti de la Casa Naţională de Pensii Publice, o lege dezbătută în fiecare judeţ din ţară, acceptată într-o proporţie covârşitoare de toţi cunoscătorii sistemului.

”Se reglau acolo inechităţile dintre femei şi bărbaţi, dintre cei care au ieşit la pensie în ani diferiţi, se rezolvase problema adeverinţelor care nu mai pot fi găsite, pentru a se putea creşte punctajul, în sensul că se adăuga un procent de 10 la sută pentru fiecare pensionar care nu mai avea de unde să le aducă, mamele cu mai mulţi copii născuţi şi crescuţi ieşeau mai devreme din activitate, se stabilise o formulă de calcul aproape de perfecţiune. Aproape, pentru că nu există o formulă perfectă pentru un sistem atât de dezechilibrat”, spune primarul.

Ea precizează că a negociat atunci cu Comisia Europeană care a avut mai multe obiecţii.

”Am refuzat categoric stabilirea vârstei de pensionare la 70 de ani şi nu am vrut să accept modificări pe lege. Am primit şi vizita FMI care ne spunea că legea nu e sustenabilă, am demonstrat că scăzusem deficitul la fondul de pensii de la 16 mld, cât preluasem de la Guvernul Cioloş, la 2 mld, deşi efectuasem majorări de 78 la sută la pensia minimă şi 45 la sută la celelalte pensii publice, până în acel moment. Să nu uităm că pensia minimă era 400 de lei când a venit PSD la guvernare. Nu am acceptat nicio intervenţie pe lege şi nimeni nu ne-a putut impune altceva decât stabilisem noi, fiindcă nimeni nu asumase atunci altceva care să ne oblige, cum s-a întâmplat după apariţia PNRR”, a spus Lia Olguţa Vasilescu.

Ea mai afirmă că ”cea mai grea bătălie a dus-o atunci cu partidele de dreapta, USR şi PNL care vorbeau doar despre "nesustenabilitatea" legii care ar duce la imposibilitatea creşterilor rezultate din noua formulă de calcul”.

„Vedeţi pe site-ul Parlamentului României toate dezbaterile la adoptarea legii şi veţi înţelege. În ciuda tuturor, legea a intrat in vigoare în 2019. Pasul următor era ca, până la finalul anului, să se cumpere softul necesar recalculării şi să se angajeze personalul necesar ca să introducă datele în soft”, a mai arătat fosta ministră.

Vasilescu mai precizează că recalcularea tuturor pensiilor urma să înceapă în anul 2020 şi să se finalizeze în 2022, moment în care pensionarii trebuiau să primească pensii recalculate pe noua formulă, în majoritatea cazurilor dublate.

”În anul 2020, însă, la guvernare au venit PNL şi USR, care au aruncat legea la coş, au trecut în programul de guvernare că e necesară o nouă lege, nu au început recalcularea”. Anul următor, a venit Guvernul Câţu. Marele "specialist" Ghinea a negociat PNRR-ul cu Comisia Europeană şi a introdus aici un jalon obligatoriu ca să se poată accesa miliardele cuvenite României, care însemna modificarea legii pensiilor, modificarea formulei de calcul, care prevedea un mecanism de "frânare" a creşterii pensiilor, de indexare a acestora astfel încât să nu mai permită "creşterile ad-hoc", adică de guvernele care veneau după ei, de limitare a procentului din PIB destinat pensiilor la 9,4 la sută din PIB, în condiţiile în care media europeană era de 13 la sută şi chiar de imposibilitate de modificare a noii formule timp de 50 de ani!!!!”, spune Lia Olguţa Vasilescu.

Ea adaugă că ”PNRR-ul nu a fost transmis Parlamentului României spre aprobare, a fost secretizat şi transmis direct Comisiei Europene, fără să se ceară măcar un punct de vedere Ministerului Muncii sau Casei Naţionale a Pensiilor Publice, fără cea mai mică urmă de "transparenţă decizională " despre care vorbesc în public non stop”.

Vasilescu subliniază că, atunci când PSD a venit la guvernare, a condiţionat acest lucru de cresterea punctului de pensie cu 10%, de la 1442 la 1586 lei si a pensiei minime cu 25% de la 800 la 1000 lei.

Fostul ministru arată că ulterior, in 2022, PSD a crescut din nou pensiile pentru 2023. ”Iniţial a propus minim 10% dar, la final, a stabilit o creştere de 12,5% şi astfel punctul de pensie a ajuns la 1785 lei”, a mai afirmat ea.

Potrivit Liei Olguţa Vasilescu, ”în 2023, PNL nu a făcut niciun demers să scoată acel 9,4% din PNRR”.

”L-am scos noi, prin negocierile conduse de Marcel Ciolacu la Bruxelles. Tot atunci am stabilit si modelul de urmat cu privire la indexarea cu 13,8% a pensiilor de la 1 ianuarie 2024 si recalcularea din septembrie 2024. In paralel, conform obligaţiilor asumate de PNL şi USR, a trebuit să se lucreze la o nouă lege a pensiilor, în care încercam, de fapt, să salvăm formula din 127, cumva, dar ne-am trezit imediat cu scrisori pe la agenţiile de rating, cu avize negative de la ministrul de Finanţe din partea PNL, cu ameninţarea că se aruncă în aer deficitul și declaraţii ale liderilor PNL că nu e sustenabilă legea, că nu sunt bani și că ei nu susţin varianta noastră. După ce şi-au dat seama că pierd electoral, au votat legea nouă, dar aşa cum fusese cerut de Comisia Europeană, cu scoaterea unor articole din 127, cele mai importante, exact cum scriseseră ei în PNRR. Declaraţiile lor sunt publice si demonstrează o mare doză de fariseism si ipocrizie”, arată Olguţa Vasilescu.

Ea complează că, chiar şi aşa, fără toate bonusurile pe care PSD le introdusese în legea 127, noua lege înseamnă creşteri pentru 82 la sută dintre pensionari.

”PSD este singurul partid care a crescut pensiile de câte ori s-a aflat la guvernare şi care a avut capacitatea să repare nedreptăţile făcute de guvernările de dreapta. Asta o ştiu toţi pensionarii, iar speranţa lor ca să se mai corecteze unele lucruri în noua lege se îndreaptă tot către PSD”, a mai spus Vasilescu.

Fosta ministră atacă și USR.

„Sau văd cum reprezentanţii USR plâng pe umerii pensionarilor, deşi nu l-au dat pe Ghinea afară din partid pentru inepţiile scrise in PNRR şi par că nici nu îşi mai amintesc declaraţiile despre "nesustenabilitate", "efort bugetar prea mare" şi altele asemenea făcute ori de câte ori PSD majorează pensiile! Noroc că exista google! Dar, de departe cele mai mari enormităţi le debitează actualul şef al CNPP care ne asigură ca legea pensiilor este "profund liberală", deşi a stat ascuns în biroul lui şi când s-a redactat şi când s-a negociat cu Comisia să se mai îndrepte din tâmpeniile băgate de PNL şi USR în PNRR, dar mai ales când s-a dovedit că multe dintre deciziile trimise de CNPP pensionarilor sunt greşite!”, mai scrie Lia Olguţa Vasilescu.

Ea spune că prezintă fotocopii după PNRR, ca să se înţeleagă exact cine face un "festival al dezinformării" şi cât de prost au negociat unii care au avut ţara pe mână.

