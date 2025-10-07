Olguța Vasilescu critică Ministerul Finațelor. "Ne obligă să facem print-screen şi să facem iar dosar cu şină pentru fiecare achiziţie în parte. E o nebunie!"

Autor: Daniel Groza
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 14:52
198 citiri
Primarul Craiovei și președinta Asociației Municipiilor din România, Lia Olguța Vasilescu, critică dur ANAF și Ministerul Finanțelor, acuzând birocrația excesivă care blochează procesul de digitalizare din țară. Ea afirmă că, deși multe primării fac eforturi pentru a deveni „smart cities”, statul român rămâne ancorat în practici învechite, precum dosarele cu șină și solicitările de „print-screen-uri” pentru documente digitale.

„Se vorbeşte despre reabilitarea termică, despre colectarea selectivă, eventual cu containere îngropate, despre WiFi în parcuri şi în autobuze, despre panouri fotovoltaice şi cam aici se reduce totul. Noi, toţi primarii, căutăm însă mai multe idei pentru a transforma într-adevăr oraşele noastre în oraşe smart.

Mulţi dintre noi am făcut eforturi pentru a le digitaliza. La Craiova, deşi absolut toate documentele se pot solicita şi elibera în format electronic, doar 7% dintre cetăţeni utilizează această soluţie, poate şi pentru că alte instituţii nu performează şi nu te obligă la digitalizare, să-i înveţe pe oameni că trebuie până la urmă să schimbe ceva şi ei în comportamentul lor. Totul pleacă de la instituţii. Ce părere să avem în condiţiile în care ANAF, mai nou, ne cere printr-un ordin de ministru, să facem referate de necesitate pentru fiecare filă de buget”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, conform Gândul.ro.

Dosarele cu șină, încă cerute de Ministerul de Finanțe

Lia Olguța Vasilescu s-a declarat nemulțumită din cauză că în România încă mai sunt folosite dosare cu șină, iar Ministerul de Finanțe solicită „print-screen-uri”.

„Trebuie făcută toată digitalizarea României de către Ministerul Digitalizării. Este o propunere pe care am mai făcut-o. Cel mai simplu ar fi ca digitalizarea să fie făcută fie de ANAF printr-o achiziţie centralizată, fie de Ministerul Digitalizării la nivelul întregii ţări.

Din păcate, în România, ordinul de la Ministerul de Finanţe ne obligă să facem print-screen la programul respectiv şi să facem iar dosar cu şină pentru fiecare achiziţie în parte. E o nebunie! Sperăm să se abroge ordinul respectiv.

Din păcate, aici ne aflăm: vrem să ajungem pe Lună şi noi facem print-screen la ecran”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu în cadrul în cadrul primei ediții a Smart City Highlights, organizată de Universitatea Politehnica București.

#Olguta Vasilescu, #critici, #Ministerul de Finante, #dosar cu sina, #digitalizare
