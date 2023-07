Scene incredibile la scrimă: rusoaica s-a așezat pe un scaun, așteptând să fie salutată de sportiva din Ucraina

Scrimera ucraineană Olha Kharlan a câștigat meciul cu Anna Smirnova de la Campionatele Mondiale de Scrimă.

Conform DW, a fost prima confruntare între un sportiv din Ucraina și unul din Rusia de la declanșarea războiului dintre cele două țări.

De patru ori campioană la sabie, Kharlan a câștigat fără emoții, scor 15-7.

La finalul partidei, ea a dorit să încrucișeze săbiile cu Anna Smirnova, însă rusoaica a pretins să fie salutată.

Ea s-a așezat pe un scaun și a cerut descalificarea sportivei din Ucraina, ceea ce în primă fază nu s-a întâmplat.

Smirnova a rămas însă nemișcată pe scaun și până la urmă Olha Kharlan a fost descalificată!

Ukrainian saber fencer Olga Kharlan disqualified from the Fencing World Championships in Milan for not shaking hands with Russian Anna Smirnova.

FIE rules require athletes to salute and shake hands after the fight pic.twitter.com/Du4p0iDCcb