Oligarhul și muzicianul rus Andrei Kovalev a recunoscut greșelile armatei ruse, spunând că cei de la comanda sa nu se așteptau să se confrunte cu un inamic superb organizat.

El a afirmat că armata ucraineană și armele sale sunt diferite de cele din 2014. Kovalev i-a speriat pe ruși amintind că Forțele Armate ale Ucrainei bombardează în mod constant țara ocupantă, aerodromurile sale strategice și au scufundat crucișătorul Moskva.

Oligarhul a arătat că rușii au fost mințiți de ani de zile: „S-a spus că nu vor putea scufunda Moskva, e imposibil... Au scufundat-o!”.

Susținătorul lui Putin a decis că nici măcar aceste intimidări nu sunt suficiente. El este convins că dacă Rusia pierde războiul, acesta va fi distrusă „la zero”.

Kovalev și-a exprimat nemulțumirea față de munca diplomaților ruși, numindu-i „cățeluși nenorociți”.

