Autori necunoscuți au încercat în zorii zilei de miercuri, 6 aprilie, să incendieze o vilă deținută în Italia, pe malul lacului Como, de miliardarul rus Vladimir Soloviev, un apropiat al lui Putin.

Proprietatea, cu două etaje, izolată și în renovare, evaluată la 8 milioane de dolari, împreună cu alte proprietăți, era deja confiscată de Garda de Finanțe ca urmare a sancțiunilor împotriva Rusiei, în urma invaziei Ucrainei.

Incendiul ar fi fost declanșat cu mai multe cauciucuri stivuite lângă clădire și aprinse intenționat. Pompierii au stins flăcările înainte să se extindă.

Investigațiile sunt în desfășurare și sunt analizate imagini de pe camerele de supraveghere din întreaga zonă pentru a stabili originea incendiului, potrivit Repubblica.

„Investigațiile carabinierilor sunt în desfășurare, dar putem spune deja că vandalii nu au provocat pagube semnificative", a declarat Michele Spaggiari, primarul orașului Menaggio.

"Vila este goală în acest moment, cu pereți rustici și podele din beton. Ar putea fi în esență un act demonstrativ, care din fericire nu a avut consecințe grave”, a adăugat acesta.

Vladimir Soloviev, în vârstă de 58 de ani, un mare susținător al lui Putin, era îngrijorat încă înainte de intervenția Gărzii de Finanțe din 5 martie 2022 de pierderea accesului la cele două vile ale sale de pe lacul Como, scrie Quicomo.it.

Soloviev a comparat acest tratament cu ceea ce multe națiuni aplicau Rusiei în timpul Războiului Rece.

El a declarat că a plătit un preț foarte mare pentru cele două proprietăți, scrie gazetaromaneasca.com.

„La fiecare tranzacție am adus acte care dovedesc salariul meu oficial, veniturile, am făcut de toate. Le-am cumpărat și am plătit o sumă nebună de taxe, am făcut de toate. Și deodată cineva hotărăște că eu, acest jurnalist, sunt acum pe lista de sancțiuni. Și imediat mi-au lovit proprietatea. Stai puțin, dar cine a spus că în Europa dreptul de proprietate e sacru!"

Pe Twitter, utilizatorii ironizează incidentul

"Nu este incendiu, este o operațiune specială de încălzire", a scris cineva, referindu-se la declarațiile repetate ale oficialilor ruți care neagă evidența războiului în Ucraina și se referă la acesta ca fiind "operațiunea militară specială”.

BREAKING. The Lake Como villa of pro-putin tv presenter Vladimir Solovyev has been set ON FIRE, according to reports in Italian media. 🔥 — Antonello Guerrera (@antoguerrera) April 6, 2022

