Un oligarh ucrainean care l-a susținut pe președintele Zelenski a ajuns după gratii. Ce acuzații i se aduc lui Igor Kolomoisky VIDEO

În seara zilei de 2 septembrie, judecătorii l-a trimis pe miliardarul ucrainean Igor Kolomoisky în arest pentru două luni, cu posibilitatea de a depune o cauțiune în valoare de peste 500 de milioane de grivne (aproximativ 13,8 milioane de dolari), scrie publicația „Grati”.

Avocații lui Kolomoisky au spus că nu vor plăti cauțiune. Decizia instanței va fi atacată cu recurs.

Şedinţa de judecată s-a desfăşurat cu uşile închise la cererea apărării. Judecătorul a decis să-l aresteze pe Kolomoisky în sala de judecată. Potrivit hotărârii judecătorești, Kolomoisky trebuie să predea toate documentele și să nu comunice cu martorii. Avocații săi au cinci zile pentru a contesta decizia, scrie Suspilne.

Serviciul de Securitate al Ucrainei îl suspectează pe Igor Kolomoisky de fraudă și legalizare a proprietății obținute prin mijloace penale.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2013-2020, Kolomoisky „a legalizat peste jumătate de miliard de grivne prin transferul lor în străinătate, folosind infrastructura instituțiilor bancare aflate sub controlul său”. Biroul Procurorului General al Ucrainei a precizat că este vorba despre o sumă de peste 570 de milioane de grivne.

Publicația „Schemes” a găsit un castel din secolul al XV-lea în Franța și un apartament vizavi de Turnul Eiffel la omul de afaceri ucrainean.

Igor Kolomoisky este unul dintre cei mai bogați ucraineni, potrivit revistei americane Forbes. Averea lui (din 27 decembrie 2022) este estimată la 850 de milioane de dolari. În 2022, Volodimir Zelenski, prin decretul său, l-a privat pe omul de afaceri de cetățenia ucraineană.

În Rusia, om de afaceri este inculpat într-un dosar penal privind folosirea armelor interzise în estul Ucrainei: omul de afaceri s-a opus activ separatiștilor și a susținut operațiunea militară împotriva lor. În 2014, prin decizia Curții Basmanny din Moscova, Kolomoisky a fost arestat în lipsă.

Oligarhul Igor Kolomoisky, fost aliat politic al președintelui Ucrainei și considerat cândva cel mai puternic om de afaceri din Ucraina.

Afacerile sale vizează petrol și gaze, metalurgie, mass-media și, cel mai infam, bancar și finanțe.

În 2019, Kolomoisky s-a întors acasă când Zelenski a fost ales în funcție. Canalul tv „1+1”, care aparține lui Igor Kolomoisky, a fost promotorul cheie al candidatului Zelenski.

