Lista oligarhilor ruși care au cumpărat masiv în occident: Proprietăți ale prietenilor lui Putin, neincluse pe lista de sancțiuni a SUA

Valul de sancțiuni internaționale împotriva Rusiei, a lui Vladimir Putin și a miliardarilor proveniți din această țară s-a extins la nivel mondial. Astfel, unii oligarhii care fac parte din cercul apropiaților liderului de la Kremlin vor fi afectați, însă lista completă denumită ”Navalnîi 35” încă este ferită de sancțiunile oficiale ale Statelor Unite.

Aceasta conține nume importante, așa-ziși ”factori cheie” ai cleptocrației lui Putin, ea fiind întocmită de către liderul opoziției ruse Alexei Navalnîi, care în prezent este la închisoare în urma unor acuzații ale Kremlinului. El a dezvăluit amploarea corupției și spălării de bani a dictatorului rus, potrivit New York Post.

După invadarea Ucrainei de Rusia, Statele Unite i-a sancționat pe Putin și pe unii dintre prietenii săi apropriați, dar nu pe toți. Factorii politici americani, inclusiv unii senatori, precum republicanul Roger Wicker din Mississippi, cer ca lista completă ”Navalnîi 35” să fie sancționată în mod oficial de administrația de la Washington.

Ads

”Oligarhii sunt profund îngrijorați de interdicțiile de călătorie, deoarece le subminează reputația și filantropia, pe care o folosesc pentru a-și consolida imaginea publică”, a declarat Louise Shelley, director al Centrului de studiere a terorismului, crimei și corupției de la Universitatea George Mason, Virginia, Statele Unite.

Oligarhii ruși care dețin proprietăți la New York

În fruntea listei lui Navalnîi se află Roman Abramovich, oligarhul miliardar și proprietar al cunoscutului club de fotbal din Marea Britanie, Chelsea Londra, numit și ”bancherul lui Putin”.

Ads

Abramovich are o avere de 13,8 miliarde de dolari, iar recent el a obținut cetățenia Portugaliei. La sfârșitul anului 2017, el a transferat proprietăți din New York, în valoare de 92 de milioane de dolari fostei sale soții Dasha Zhukova, chiar înainte de anunțarea sancțiunilor contra Rusiei, din 2018. Vineri, Parlamentul de la Londra i-a interzis lui Abramovich intrarea în Marea Britanie, unde deține un conac de 170 de milioane de dolari lângă Palatul Kensington.

Printre altele, el are un megayacht în valoare de 600 de milioane de dolari, Solaris, care are și propriul sistem de detectare a rachetelor, plus un altul, Eclipse, care a fost văzut andocat pe insula Saint Martin. Dar, el nu a fost pus încă pe lista sancțiunilor de Marea Britanie și SUA.

Alt oligarh de pe listă este Oleg Deripaska, cu o avere de 4,1 miliarde de dolari. Este pe o listă a sancțiunilor SUA, de interzicere a intrării în America. Oficialii americani spun că el este apropiat al lui Vladimir Putin, dar și de mafia rusă, fiind căutat pentru crimă, spălare de bani și luare de mită.

Ads

SUA i-au înghețat bunurile, dar companiile au fost scoase de pe lista de sancțiuni, când și-a redus proprietatea sub 50%, printre partenerii săi fiind Abramovich și Len Blavatnik.

În 2000, Deripaska a fondat Rusal, un parteneriat între Sibirsky Aluminium și Abramovich Millhouse Group. Apoi, Rusal a fuzionat cu SUAL Group, deținut de oligarhul Viktor Vekselberg și de Len Blavatnik, cetățean american și britanic născut în Ucraina. Proprietățile sale de la New York, în valoare de 47 de milioane de dolari au fost trecute pe numele unor apropiați.

Donald Trump a făcut afaceri cu oligarhii ruși

Len Blavatnik are o avere de 34,2 miliarde de dolari și nu este pe lista sancțiunilor SUA. S-a născut la Odessa, în Ucraina. Este unul dintre cei mai bogați oameni de lume, despre care se spune că este cel mai bogat din Marea Britanie. Este un magnat al metalelor și energiei, deținând și Warner Music.

Ads

El a făcut donații controversate la Consiliul de Afaceri Externe, Institutul Hudson, Harvard, Yale și Oxford. Proprietățile sale de la New York sunt estimate la peste 82 de milioane de dolari.

Alexei Kuzmichev are o avere de 5,8 miliarde de dolari și nu este pe lista de sancțiuni a SUA. Este co-fondator al Alfa Bank, cea mai mare bancă privată din Rusia. Are proprietăți la New York, pe care a plătit 57.5 milioane de dolari.

Eugene Shvidler, cu o avere de 1,7 miliarde de dolari, nu este pe lista sancțiunilor SUA. Este director al firmei Abramovich Millhouse și Highland Gold Mining. Și-a cumpărat un duplex la New York în 2018, pe 785 Fifth Avenue, cu 24,5 milioane de dolari.

Dmitry Rybolovlev are o avere de 6,7 miliarde de dolari și nu este pe lista sancțiunilor SUA. Oligarhul este președintele clubului de fotbal FC Monaco. În 2008, el a plătit 95 de milioane de dolari pe o casă a lui Trump din Palm Beach. El a mai cumpărat cu 88 de milioane de dolari un penthouse în Central Park West din New York, spunând că este pentru fiica sa.

Ads