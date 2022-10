Oligarh din Ucraina, arestat 60 de zile pentru trădare. Boguslaev e șeful onorific al unei companii ce produce motoare pentru aeronave

Viacheslav Boguslaev, fostul proprietar al unui constructor de motoare de aeronave din centrul Ucrainei, a fost arestat pentru trădare, anunță agenția Nexta pe Twiitter.

O instanță din Ucraina a dispus arestarea pentru 60 de zile a oligarhului ucrainean. O măsură similară a fost aplicată unui șef de departament din cadrul companiei Motor Sich.

Presa ucraineană scria duminică, 23 octombrie, că Viacheslav Boguslaev este „șeful onorific” al companiei Motor Sich din orașul Zaporojie.

Conform unor rapoartele de securitate, oligarhul, fost membru al Parlamentului Ucrainei, a fost suspectat că a colaborat și a ajutat forțele ruse care ocupa zone din regiunile ucrainene din est, inclusiv din regiunea Zaporojie.

The court arrested the director of "Motor Sich" Boguslayev for 60 days

A similar measure was also chosen for the head of one of the departments of the enterprise. pic.twitter.com/rdSto4Z5uH