Olimpia Melinte debutează într-un nou film italian, Làstima

Actriţa Olimpia Melinte joacă rolul principal în "Làstima", al doilea film de ficţiune al regizorului italian Mario Piredda.

Produs de compania italiană Articolture, în colaborare cu DOK MOBILE (Elveţia), RSI Radiotelevisione Svizzera şi compania românească Tangaj Productions, lungmetrajul Làstima a fost filmat Sardinia, unde Olimpia Melinte a lucrat cu actorii Cynthia Atekia, Nora Stassi, Tiberiu Cosmin Stavăr, Fulvio Accogli, Raffaele Puglia şi Sandro Ullasci.

La aproape 15 ani de la debutul într-un film italian ("Sette Opere di Misericordia"/ "Seven Works of Mercy" al fraţilor De Serio), Olimpia Melinte a revenit în Italia, având ocazia să filmeze în spaţii pe care nu le descoperise în călătoria sa anterioară pe insula care i-a rămas în suflet: Sardinia.

„Am descoperit locuri fascinante, o cultură aparte a unei insule pe care n-o poţi înţelege sau cuprinde pe deplin ca turist, o poveste impresionantă şi emoţionantă care uneşte două femei străine care trebuie să se descurce într-o lume ostilă şi am avut ocazia să lucrez cu un cineast deosebit de talentat şi o echipă extraordinară”, spune actriţa Olimpia Melinte.

Câştigător al premiului David di Donatello pentru cel mai bun scurtmetraj "A casa mia" ("At My Home", 2016) şi autor al lungmetrajului de succes "L’Agnello" ("The Lamb", 2019), Mario Piredda continuă seria poveştilor care surprinde aspectele autentice ale insulei natale, filmând pe parcursul a şase săptămâni în cele mai autentice şi mai puţin vizitate zone ale Sardiniei.

Ads

Două femei străine pornesc într-o călătorie neaşteptată pentru a redescoperi un sentiment universal de umanitate, traversând câmpii întinse, plaje ascunse şi gări abandonate din interiorul insulei.

Olimpia Melinte joacă rolul Verei, o româncă angajată să însoţească pe Kali, o tânără de origine nigeriană (debutanta Cynthia Atekia) dintr-un oraş în altul. Întâlnirea care uneşte două personaje marginale se transformă într-o lungă şi revelatoare călătorie într-o lume a celor cruzi şi a celor cu inima curată, etern marginalizaţi şi condamnaţi, care nu se pot salva decât râzând împreună de ironia sorţii.

Filmările au avut loc în Cagliari, Sassari, locaţii pitoreşti din zona Strada Statale 131 ferite deseori de ochii turiştilor, în ton cu titlul ce poartă greutatea stratificării lingvistice şi culturale a insulei.

Ads

„Làstima este o poveste contemporană fără câştigători sau învinşi. Personajele se pun toate unul în pielea celuilalt, iar noi le urmărim înainte şi în timp ce se îmbracă. Filmul se desfăşoară între două oraşe şi periferiile lor, în zona rurală a ţării mele natale, unde sardinii trebuie să înveţe să se deschidă unul faţă de celălalt. Aşa suntem noi: ne ascundem în spatele pumnului pentru că nu putem suporta viteza inimii, dar când ne calmăm în sfârşit, o deschidem larg. Vera şi Kali sunt „celelalte”, două femei foarte diferite care se întâlnesc întâmplător prin intermediul unuia dintre numeroşii bărbaţi violenţi şi vulgari pe care i-au întâlnit în viaţa lor. Rătăcesc în trenuri, autobuze şi maşini improvizate, traversând pe jos o insulă care izolează şi rareori te lasă să-i părăseşti graniţele, mai ales dacă abia ai sosit, dacă eşti străin. Prin ochii lor, filmul prinde contur, locurile ies la iveală, iar graniţele culturale se ciocnesc cu viteză maximă”, a declarat regizorul Mario Piredda.

Ads

Alături de cele două protagoniste, regizorul reuneşte o distribuţie vibrantă de actori profesionişti şi neprofesionişti. Nora Stassi revine să colaboreze cu Piredda după interpretarea sa aclamată în rolul Anita din L’Agnello, care i-a adus premiul italian Globo d’Oro pentru Tânără Speranţă în 2021. Alături de ea se află comediantul italo-român Tiberiu Cosmin Stavăr în rolul lui Sorin şi actorul Fulvio Accogli (Premiul Ubu în 2017). Filmul include şi o apariţie specială a scriitoarei italo-nigeriene Sabrina Efionay şi prezintă doi noi talente descoperite prin casting de stradă, Raffaele Puglia şi Sandro Ullasci.

Actriţa Olimpia Melinte a debutat în cinematografie în 2009 şi are la activ peste 20 de roluri în lungmetraje româneşti şi internaţionale, precum şi în scurtmetraje sau seriale.

Nominalizată la Premiile Goya ("Canibal") şi Premiile Gopo ("Moromeţii 3", "Bucureşti Non Stop", "Cele ce plutesc"), a jucat şi în serialul "VLAD" (Pro TV), în rolul Elizei. Este şi autoarea unei cărţi pentru copii - „Serion Pantalon în Ţara Amintirilor”.

Ads

Mario Piredda s-a născut în Sassari, Sardinia. Locuieşte în Bologna din 1999, unde a început să lucreze ca regizor. În 2005, a filmat primul său scurtmetraj pe peliculă de 35 mm, Il Suono Della Miniera (Sunetul minei), produs de Institutul Etnografic Regional din Sardinia. Al doilea scurtmetraj al său, filmat tot în Sardinia, Io sono qui (Eu sunt aici), a fost selectat pentru premiile David di Donatello în 2011, a câştigat peste 70 de premii şi a fost inclus în selecţia oficială a numeroase festivaluri de film naţionale şi internaţionale. În 2016, a câştigat premiul David di Donatello pentru cel mai bun scurtmetraj cu A casa mia (La mine acasă), produs de Articolture şi distribuit la peste 100 de festivaluri din întreaga lume. Primul său lungmetraj, L'Agnello (Mielul), produs de Articolture şi RAI Cinema, în colaborare cu MAT Production din Franţa şi distribuit la nivel mondial de TVCO, a avut premiera în competiţie la Festivalul de Film de la Roma din 2019 - secţiunea Alice nella città (unde a câştigat o menţiune specială pentru cel mai bun debut feminin al Norai Stassi) şi a fost apoi selectat, la festivaluri internaţionale. A câştigat festivalul Annecy Cinéma Italien 2020 (Cel mai bun film, Premiul juriului tineretului, Premiul publicului), iar scenariul a primit prestigiosul premiu Suso Cecchi d'Amico, dedicat celei mai bune opere originale cu o protagonistă feminină.

Proiectul "Làstima" este sprijinit de MEDIA Creative Europe, Ministerul Culturii din Italia, Oficiul Cultural Federal din Elveţia, Regiunea Autonomă Sardinia şi Cinefórum.

Ads