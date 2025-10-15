Rusia s-a laudat ca a cheltuit in jur de 50 de miliarde de dolari pentru a organiza Olimpiada de la Soci, mai mult decat toate Jocurile de iarna la un loc. Cu toate acestea, calculele realizate de presa americana indica o suma diferita.

Jurnalistii de la The News Herald sustin ca Rusia nu a cheltuit 50 de miliarde de dolari pentru organizarea Olimpiadei. Potrivit sursei citate, suma se ridica, in cel mai optimist caz, la 43,1 miliarde de dolari.

Primul anunt oficial despre investiile pe care Rusia le va face a fost facut in urma cu 6 ani, cand vicepremierul Dmitry Kozak a anuntat ca Rusia va investi 1,5 triliarde de ruble. Bazandu-se pe conversia valutara din urma cu 6 ani si pe inflatie, americanii sustin ca in realitate suma ar fi de 43,1 miliarde de dolari.

Ei pun totusi la indoiala chiar si aceasta suma. Rusia ar fi cheltuit 6,7 miliarde de dolari pe facilitati olimpice si alte 16,7 miliarde pentru modernizarea cailor ferate, a drumurilor si pentru modificari ale infrastructurii din Soci.

Restul sumei de bani ar fi fost acoperita de sponsori olimpici, inclusiv de prietenii lui Vladimir Putin. Contestatarii lui Putin sustin insa ca facturile au fost umflate pentru ca a pacali Guvernul rus.

"Puteti fi siguri ca cele 50 de miliarde de dolari nu inseamna cu adevarat 50 de miliarde de dolari in Rusia", este concluzia jurnalistilor americani.

