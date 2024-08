Autoritățile din Coreea de Sud au trimis la Aeroportul Internațional Incheon un câine dresat să găsească gândacii în bagajele călătorilor, această măsură vizându-i mai ales pe călătorii care se întorc de la Jocurile Olimpice din Franța.

Animalul dresat se numește Ceco, este din rasa Beagle, are vârsta de doi ani și este singurul câine din Coreea de Sud antrenat să detecteze mirosul de feromoni emis de gândacii de pat, precizează Sky News.

Kim Min-su, un reprezentant al companiei de control al dăunătorilor Cesco, a precizat că animalul Ceco poate detecta un gândac aflat eventual într-o cameră de hotel în mai puțin de două minute.

Firma Cesco lucrează împreună cu ministerele Transporturilor și Securității, cu agenția de control și prevenire a bolilor, cu firmele de transport aerian și cu Aeroportul Internațional Incheon, pentru a examina călătorii la sosirea în Coreea de Sud.

Avioanele care sosesc direct de la Paris sunt dezinfectate o dată pe săptămână. Drept comparație, rata normală de dezinfectare, pentru alte zboruri, este o dată pe lună.

This is Ceco, a two-year-old beagle in charge of keeping South Korea safe from bedbugs, as athletes, officials and fans return from the Paris Olympics https://t.co/M0rtPSxjeJ pic.twitter.com/JhWELroVGM