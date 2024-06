Jocurile Olimpice 2016: Oana Manea explica si ea esecul cu Angola - Nu am avut energie

Nationala feminina de handbal a Romaniei a debutat cu o infrangere neasteptata in turneul olimpic de la Rio, "tricolorele" fiind invinse de reprezentativa Angolei, scor 19-23.

Dupa partida, pivotul Oana Manea a vorbit presei din Romania despre acest joc, in care ea si colegele sale nu s-au regasit deloc, principala explicatie, cel putin pentru jucatoarea de la CSM Bucuresti, fiind lipsa energiei:

"Am fost fara energie, mereu am fost conduse. Am alergat dupa rezultat, am avut foarte multe ratari, nu ne-a iesit nimic", puncta Manea, conform cotidianului ProSport.

Aceasta mai adauga faptul ca Angola nu a fost o echipa subestimata si ca Romania va demonstra incepand cu meciul viitor ca este o echipa mare care merita sa fie la Rio:

"Sper sa fie acesta dusul rece inainte de a incepe meciurile grele, sa ne gandim unde suntem. Parca nu ne legam, am observat si de pe banca faptul ca nu am avut rit, nu am avut timing. Trebuie sa ne revenim, calificarea este inca in mana noastra. Am demonstrat ca suntem o echipa mare, dar numai daca suntem unite si jucam impreuna", mai adauga jucatoarea noastra.

Romania a pierdut primul meci din grupa asadar la JO, urmand sa evolueze cu Brazilia luni seara de la 22.40, in direct pe Ziare.com.

Partida este o reeditare a optimilor de finala de la CM 2015, cand echipa noastra triumfa intr-o maniera spectaculoasa.

D.A.

