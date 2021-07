INTERVIU Alin Moldoveanu a împușcat aurul la Olimpiada de la Londra. Cum s-a întâmplat minunea: ”Ăsta a fost norocul meu”

Alin Moldoveanu a ratat prezența la Tokyo, dar a acceptat să vorbească pentru Ziare.com despre cariera sa în tir, încununată cu cea mai valoroasă medalie.Nu am niște sentimente speciale, cu atât mai mult cu cât eu nu sunt calificat. Eu mă gândesc deja la următoarea Olimpiadă, calificările încep deja la anul.Nu neapărat, pentru mine e o situație nouă, la ultimele trei ediții am fost calificat, asta e prima la care nu sunt. Despre Londra…eh, orice logică spune că podiumul îmi apare în față, restul imaginilor pălesc.Nici vorbă, la tir cel mai devreme poți să începi prin clasa a cincea, sau a patra, dar în joacă așa…Copilul trebuie să fie relativ dezvoltat fizic ca să tragă cu pușca. Eu, de exemplu, m-am apucat în clasa a șaptea, aveam 13 ani deja împliniți.Am mai fost pe la karate, pe la gimnastică, dacă se pune, că am stat 3 luni. Apoi la karate am stat doi ani. Astea erau posibilitățile la acea vreme în Focșani, nu aveam extraordinar de multe opțiuni.Da, în mare parte, dar la tir n-au fost părinții. Pur și simplu a fost o selecție la școală, a venit antrenorul pe la școală, ceea ce face în fiecare an în toamnă, merge pe la școli și face selecție. Alaci Adrian, cu el lucrez și acum.Prima medalie pe care am luat-o a fost în anul în care am început la seniori, în 2004. Pe la juniori n-am avut așa mari rezultate, un loc 5 la Europene, 6 la Mondiale.Primul aur a fost chiar la Jocurile Olimpice de la Londra.Eh, la naționale am luat aur la juniori la 14 ani, iar la seniori la 16 ani a fost primul aur. Și de-atunci am luat vreo 10 la rând.Nu-i nimic relevant. Trebuie mers, de văzut dacă-i place, de verificat în poligon, dacă rezistă în timp. Nu e ceva de genul că dacă vede bine poate sa tragă cu pușca.E pușca cu calibru 5,6, doar că puștile de competiție sunt puțin mai complexe în ceea ce privește reglajele.Nu, pentru că a fost totul subvenționat, de club în primă fază, apoi de federație și de comitetul olimpic. Vă dați seama că n-aveam nici o șansă să mă susțin eu singur sau să mă ajute părinții. Sunt niște sume exorbitante pe care nu le recuperezi. Deci dacă nu există o implicare a statului, la modul general, e greu să faci performanță. Și ce motiv ai avea?Păi înainte de intrarea în finală am fost la egalitate cu cel care a câștigat, finala a făcut diferența. Ceilalți doi, care au venit pe doi și pe trei, au avut punctaj mai mare în calificări. Deci se putea întampla orice în acea zi.E fantastic de importantă. Dacă era după calcule, eu la Londra trebuia să fiu pe locul 37. Dacă n-ar conta ziua, n-aș fi fost campion olimpic. De exemplu, la antrenamentul oficial n-a fost ceea ce trebuie pentru mine.Aici e greu de stabilit. E clar că partea tehnico-tactică trebuie sa fie la maximum, iar psihicul să facă diferența. Dar și asta depinde de zi. Mi s-a întâmplat și mie să nu-mi mai iasă, să nu reușesc să mă mai adun.Păi cum am pățit la ultimul concurs de calificare pentru Tokyo, când am greșit la ultimele 3-4 focuri. N-am rezistat psihic, fizic mai puteam să țin arma, dar nu s-a mai legat nimic, nu mai puteam. Nu mai dădeam în centru, nu mai era decar plin, erau zecimi micuțe și s-a terminat. Asta e, în mod normal m-aș fi calificat.Da, nu prea auzi, acum eu nu mai aud nici ce se vorbește cu mine.Da, materialele sunt vitale, dar ne puteam lupta cu alții, n-aveam nici un handicap de genul ăsta, nu s-a pus problema.Nu, e vorba doar de niște ani de muncă, foarte multe ore de muncă. Ăsta a fost norocul meu, că s-au concretizat în acea zi. Nu există un cuvânt magic sau o rețetă, pentru că așa toți ar fi campioni olimpici.Depinde de perioada de pregătire, dacă e pauză competițională sau nu, asta ca să se atingă vârful de formă atunci când e nevoie.Da, e record olimpic egalat, 599 din 600, o singură greșeală, și a rămas așa în istorie pentru că s-a schimbat regulamentul și nu se mai poate interveni. Acum sunt alte recorduri olimpice. Acum nu mai sunt 10 cercuri pe țintă, sunt 109.Nu știu acum la Tokyo care e cel mai în vârstă participant, dar la ultima Cupă Mondială, luna trecută, cea mai în vârstă sportivă a fost de-o seamă cu mama mea, adică 57 de ani. Deci eu nu mă gândesc să mă retrag prea curând. Dar nu depinde doar de voință, depinde și de putință. Așa că nu se știe niciodată, vedem.E foarte greu de spus. În primul rând eu n-am făcut nici un curs de antrenorat, am încercat să depărtez de mine gândul ăsta. Sincer, acum nu cred că aș putea s-o fac.Eu cred că va lua cel puțin o medalie, poate să și câștige, dar e din nou acea poveste cu ziua pe care o prinzi. Acum de ea depinde. O cunosc bine, suntem la același club, la Dinamo , a fost partenera mea la proba mixtă. Îmi pare rau că n-am reușit să trag și eu cu ea la Tokyo, poate data viitoare.Erau, cel puțin la Jocurile Olimpice. La Londra îmi aduc aminte de încurajări, aplauze, ceea ce era un lucru împotriva firii până la momentul respectiv. Chiar și-așa, un tirist nu trebuie să aibă treabă cu ce aude din afară, deci n-ar trebui să influențeze faptul că acum nu vor fi spectatori.