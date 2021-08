Doctorița-chirurg de șase ori campioană națională a României la triatlon. Modul dramatic în care a pierdut calificarea la Olimpiadă FOTO

Face operații în zona abdominală

De 8 ani, sportiva a renunțat la înotul de performanță pentru cel mai complex sport, la care este campioană balcanică și multiplă campioană națională. La 5 ani s-a apucat de înot, iar la 17 s-a plictisit după atâtea performanțe și a vrut să încerce senzații tari! Așa a început povestea Antoanelei Manac, cea mai bună sportivă din țară la triatlon, sportul la care trebuie să fii bun la înot, alergare și bicicletă.„Am început să practic triatlonul dintr-o provocare. Pe ușa bazinului de înot era un afiș ”hai cu noi la triatlon în mare” și am zis vreau și eu acolo, chiar dacă nu aveam absolut niciun echipament specific pentru acest sport. Am avut un debut provocator. După mai puțin de o jumătate de an am renunțat la prima mea pasiune, înotul, și am început să practic triatlonul la un nivel înalt. Practic am ajuns de la zero la Olimpiadă”, spune Antoanela Manac, de 6 ori campioană națională la triatlon.Anto, așa cum îi spun prietenii și colegii, recunoaște că și-a ales să practice unul dintre cele mai grele sporturi.„Când m-am apucat de triatlon nu îmi imaginam cum o fată poate să iasă din apă și așa udă să urce pe bicicletă și apoi să mai și alerge. Am urmărit mult competițiile internaționale și de acolo mi-a venit motivația, am zis că dacă acolo se poate, trebuie să pot și eu”, a mărturisit Antoanela.Atunci când nu este la antrenamente și la competiții, Antoanela operează. Sportiva a terminat Facultatea de Medicină, iar de 6 luni este medic rezident la Spitalul Colțea, unde și-a ales ca specialitate chirurgia vasculară.”Eram foarte atrasă de această meserie și de respectul pe care unii oameni îl au pentru meseria de medic și astfel am ales medicina. În prezent lucrez, operez și mă antrenez. Sunt medic rezident pe chirurgie vasculară, am început cu chirurgie generală, operez în zona abdominală și nu numai”, a precizat ea.„Am antrenamente dimineața. Dacă îmi permite programul înainte de spital, merg la antrenament, și mai am unul după program. După cel de-al doilea antrenament mai am un studiu scurt, după care puțin timp în familie și a doua zi o iau de la capăt”, a completat sportiva.De curând, tânăra a avut și o dezamăgire pe plan profesional. Deși apărea pe lista de calificare la Jocurile Olimpice, s-a trezit în afara ei.”Înainte să vină pandemia eram la bătaie pentru poziția de new flag pentru Europa, am sperat până la capăt și am știut că o să fiu pe listă, dar în ultima săptămână Australia a calificat o a treia sportivă. Nu mă așteptam la asta, pentru că orice țară are dreptul la două sportive. Pentru că au intrat 3 sportive în top 30 mondial, australienii au reușit să mai califice încă o fată și tot clasamentul s-a decalat”, a explicat Antoanela Manac, de 6 ori campioană națională la triatlon.„Am avut nevoie de o perioadă pentru a trece peste această întâmplare. Am muncit foarte mult pentru concursurile respective care contau în bătaia pentru Jocurile Olimpice. Am fost foarte bucuroasă când am aflat că eram calificată. Acum iau tot ce mi s-a întâmplat ca pe ceva bun și voi fi și mai motivată pentru Olimpiada de la Paris”, a afirmat Antoanela.