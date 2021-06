S-a antrenat in livada si a ajuns la Olimpiada. Povestea singurei pugiliste din Romania care va concura la Tokyo

Pandemia de coronavirus inceputa in 2020 a oprit concursul de calificare de la Londra exact cand sportiva noastra mai avea un singur meci pana sa obtina biletul cel mare.Impresionanta este insa tenacitatea cu care Claudia a incercat sa se antreneze in perioada in care competitiile sportive erau oprite. Astfel, la Campulung, ea si-a transformat livada din apropierea casei in loc de pregatire. Pugilista s-a antrenat de doua ori pe zi, visand la momentul in care se va intoarce in ringul de box."Am incercat sa nu imi ies din forma in care eram inainte de pandemie, sa nu fac nici un fel de excese alimentare si sa ma antrenez cat pot de bine", a recunoscut Claudia Nechita, campioana nationala la box, categoria 57 kg.Claudia Nechita este una dintre sperantele boxului romanesc. Pugilista a pierdut sirul medaliilor pe care le-a castigat, pana la 27 de ani. Printre altele, este campioana nationala la 57 kg, castigatoare a Cupei Romaniei, a obtinut locul trei la Campionatul Mondial de Tineret, medalia de bronz la Jocurile Olimpice Militare de la Wuhan in 2019, locul intai in 2013 si 2018 la Centura de Aur, iar marea sa dorinta este sa castige o medalie la Olimpiada.