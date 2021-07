Cu fiica pe braț, se luptă pentru o medalie la Olimpiadă. Soțul româncei s-a antrenat cu Cristiano Ronaldo FOTO

Are doar 33 de ani și de 26 face tenis de masă. Dana Dodean, liderul echipei naționale a României și deținătoare a 5 titluri europene, două cu echipa, două la dublu feminin și unul la dublu mixt, provine dintr-o familie în care tenisul de masă este la loc de cinste. Toți cei trei frați ai ei, doi băieți și o fată, îl practică la nivel de performanță.În 2013, sportiva s-a căsătorit cu cel mai bun jucător de tenis de masă din Portugalia, Joao Monteiro, și au împreună o fetiță de 6 ani, Lara. Pentru că este mai tot timpul plecată și departe de copil, în cantonamentul de la Constanța, sportiva și-a tatuat numele micuței pe încheietura mâinii stângi.„Voiam să îl fac în urmă cu 2 ani dar nu am reușit și am ținut foarte mult ca de data aceasta să îl fac. E bine să o am de fiecare dată când servesc, să o am aici și să îmi dea motivație să trag mai tare de mine”, spune Daniela Dodean Monteiro, componentă a echipei naționale de tenis de masă a României.Când vorbește despre fetița ei, Dana se emoționează tare. Recunoaște că pentru micuță a vrut să renunțe la tenisul de masă.„A fost un moment la Olimpiada trecută în care am vrut să renunț pentru că nu făceam față psihic. Se întâmpla de multe ori ca Lara să fie bolnavă sau să aibă temperatură sau să aibă probleme și mai grave”, a precizat tenismena.Din dragoste pentru Joao, Dana a făcut și un gest care atunci i s-a părut nebunesc. A făcut cuplu cu soțul său în proba de dublu mixt la Campionatul European de la Budapesta, din 2016. Moment unic la acea vreme în istoria tenisului de masă, cei doi s-au întors acasă cu medalia de aur.„A fost ideea lui, i-a venit spontan, ce ar fi să încercăm, eu am zis ești nebun, sigur nu va ieși nimic bine de aici și el a zis, dar hai să încercăm. Nici măcar nu ne-am antrenat, am apărut la campionat”, și-a amintit Daniela.Atunci când a început tenisul de masă, soțul Danei l-a avut partener de antrenament pe nimeni altul decât pe Cristiano Ronaldo „Jucau împreună tenis de masă la Sporting, după care Cristiano și-a continuat drumul la fotbal și Joao a rămas la tenis de masă”, a explicat românca.Singura medalie din palmaresul impresionant care îi lipsește sportivei noastre este cea olimpică.“Nu consider o mare performanță de a ajunge acolo și a participa, data trecută am fost foarte aproape de medalie și am suferit foarte mult toată echipa că nu am luat-o. Poate acum va fi altfel”, a declarat Daniela înainte de a pleca la Tokyo.Ambiția și perseverența sunt două dintre calitățile de care Dana nu duce lipsă. De-a lungul carierei, sportiva a avut zeci de accidentări, dar de fiecare dată a strâns din dinți și a mers mai departe. Le-a pierdut șirul.„Nu le-am numărat și poate că e mai bine să nu le număr, am 3 operații la genunchi, am un disc L4-L5 care este cu probleme și la umăr am nenumărate accidentări. Dar dacă sunt aici, înseamnă că sunt bine și merg mai departe”, spune Dodean.Forma fizică în care Dana se află este rezultatul muncii de ani de zile. Înainte să nască, ea făcea câte 6 ore de sport pe zi, iar după ce a apărut Lara, a redus numărul antrenamentelor.„Am început să elimin un antrenament, dar să fac mai mult fizic. Sunt zile când am și două antrenamente, dacă am timp mai mult. Când cea mică este la grădiniță atunci profit și eu. În general fac în jur de 4 ore jumătate pe zi”, a afirmat sportiva.Plecată de ani de zile din țară, sportiva ține neapărat ca fetița lor să vorbească limba română,„Noi două vorbim tot timpul românește, Lara și Joao vorbesc în portugheză, iar eu și soțul meu vorbim italiană. Este foarte distractiv la noi acasă. De câte ori sunăm în România, Joao vorbește cu ai mei în română”, s-a amuzat Daniela.Dana dezvăluie că Lara nu este foarte încântată de tenisul de masă pentru că îl asociază cu plecarea părinților ei de acasă.„Mi-e greu când sunt plecată și o sun și mă întreabă când vin acasă. A învățat să numere pe degete câte zile lipsesc. I-am spus că de această dată să nu mai numere pentru că nu are atâtea degete”, a încheiat Daniela Dodean Monteiro, componentă a echipei naționale de tenis de masă a României.