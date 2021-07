David Popovici l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu! "Uite, ce vana are! Am vazut cursa, incredibil! Ce fuleu"

Fostul fotbalist al echipei nationalei a urmarit cu sufletul la gura cursa facuta de sportivul roman.La 16 ani, David Popovici a impresionat lumea intreaga in concursul de natatie."Uite, ce vana are, ce coordonare. Isi mentine ritmul. Am vazut cursa, e incredibila. Uite ce viteza, ce fuleu, nici nu stiu sa folosesc termenii. Camelia Potec l-a ajutat foarte mult, Cred ca nici corpul nu a ajuns la maturitate la copiul asta", a spus Ilie Dumitrescu la Digisport. David Popovici a doborat record dupa record la Campionatul European de juniori, la natatie.Romanul a obtinut medalia de aur la 100 metri liber.