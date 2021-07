David Popovici, în prima finală olimpică a carierei: "Nici nu mă gândeam”. Ultima indicație primită de la antrenor înaintea semifinalei

La numai 16 ani, David Popovici şi-a respectat promisiunea făcută înainte de plecarea la Tokyo, de a se califica în finala olimpică şi să dea tot ce poate acolo.''M-am simţit un pic mai bine decât ieri. Cursa de ieri a fost prima şi a setat timpul pentru cele care urmează. Cursa a fost foarte bună, am reuşit să mă calific în finală, e perfect. Mâine o altă zi şi o altă cursă.M-am simţit mai bine în cursă decât ieri în calificări şi sunt convins că mâine va fi frumos. Acum 4-5 luni nici nu mă gândeam că mă voi califica într-o finală la 200 m liber, nici nu mă gândeam la aşa ceva.Dar, se mişcă totul repede, se schimbă, pentru că am un antrenor foarte bun şi acum sunt aici. Ultima indicaţie pe care mi-a dat-o a fost să mă distrez, aşa că asta am şi făcut'', a declarat David Popovici, luni, după semifinale, pentru Radio România.David Popovici a intrat în finala programată marţi dimineaţa la Tokyo cu al şaptelea timp al semifinalelor.