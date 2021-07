Record dupa record! Romanul David Popovici a uimit din nou lumea la natatie

Calificat lejer de dimineata in semifinale (timp 1:50.01), David Popovici s-a calificat cu primul timp in marea finala - 1:45.26 - si a stabilit un nou record mondial, european si al competitiei de juniori, anunta federatia de inot.Marea finala de la 200 m liber este programata sambata, 10 iulie 2021, de la ora 20:19, ora Romaniei.David Popovici a stabilit, joi, un nou record mondial in proba de 100 m liber, la natatie juniori, la Campionatul European de inot pentru juniori de la Roma.Potrivit FRNPM, in Foro Italico Swimming Pool Complex, in cadrul finalei la 100 m liber, Popovici a obtinut medalia de aur cu timpul 47.30 secunde - nou record mondial de juniori (dupa cel realizat tot de el in urma cu doua zile), nou record european de juniori, nou record al competitiei de juniori, cel mai bun rezultat din istoria inotului realizat la varsta de 16 ani, dar si cel mai bun timp mondial (seniori) in 2021 in proba de 100 m.Este a doua medalie cucerita de sportivul pregatit de antrenorul Adrian Radulescu la aceasta competitie, dupa argintul cu stafeta Romaniei de 4x100 m. Marti, in cadrul stafetei, Popovici stabilise un record mondial la 100 m liber cu timpul 47,56 secunde.