A zburat prin apa ca o "racheta"! Cursa cu care pustiul David Popovici a devenit favorit la aurul olimpic VIDEO

Potrivit FRNPM, in Foro Italico Swimming Pool Complex, in cadrul finalei la 100 m liber, Popovici a obtinut medalia de aur cu timpul 47.30 secunde - nou record mondial de juniori (dupa cel realizat tot de el in urma cu doua zile), nou record european de juniori, nou record al competitiei de juniori, cel mai bun rezultat din istoria inotului realizat la varsta de 16 ani, dar si cel mai bun timp mondial (seniori) in 2021 in proba de 100 m."David Popovici, ca o racheta", a notat swimmingworldmagazine.com, mentionand faptul ca romanul a devenit peste noapte favorit la aurul olimpic. Juniorul David Popovici a scos un timp mai bun decat campioanul european de seniori, rusul Kolesnikov (47,31). Americanul Caeleb Dressel, italianul Alessandro Miressi si campionul olimpic Kyle Chalmers (Australia) sunt ceilalti pretendenti la titlu la Olimpiada de la Tokyo.