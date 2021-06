Ultimele decizii in legatura cu Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ce se intampla cu un sportiv calificat in finala care este testat pozitiv cu COVID

"Daca un sportiv trebuie sa renunte la participarea la concurs inainte de atribuirea medaliilor, el va primi recompensa minima pe care ar fi putut sa o primeasca. Un sportiv care nu va putea participa la o finala in doi va primi medalie de argint", a declarat Kit McConnell, director in cadrul forului.In ceea ce priveste insa finala sau meciul pentru loculu trei, acestea vor avea loc. "Daca un sportiv trebuie sa se retraga, locul sau va deveni liber pentru un cel mai bine clasat sportiv eligibil", a explicat McConnell.Regula ar putea fi pusa in aplicare si la sporturile de echipa: "In functie de nivelul competitiei, o echipa inlocuitoare ar putea ocupa locul lasat liber din cauza covid-19, de exemplu in sferturi de finala sau semifinale".Aceste dispozitii nu se vor putea aplica insa in sporturi cum este judo-ul, in care competitia are loc intr-o singura zi.