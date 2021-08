Spania sau Brazilia? Totul despre istoria titlului olimpic la fotbal

Aparent fără strălucirea unui titlu continental sau mondial, titlul olimpic reprezintă însă o distincție importantă în istoria fotbalului.• Brazilia este cea mai medaliată echipă din istoria JO. Are un aur (2016), trei arginturi (1984, 1988, 2012) și un bronz (1976).• Spania are un singur titlu olimpic, cucerit în 1992, la Barcelona , dar a mai jucat două finale: 1920 și 2000.• Cele mai multe titluri olimpice, câte trei, le au Ungaria (1952, 1964, 1968) și Marea Britanie (1900, 1908, 1912).• Cele mai ghinioniste naționale olimpice sunt Danemarca și Serbia, careau jucat câte trei finale, dar nu au câștigat niciuna.• Argentina (2004, 2008) și Uruguay (1924, 1928) sunt singurele echipe care au câștigat de două ori la rând titlul olimpic.• Maghiarul Ferenc Bene a marcat cele mai multe goluri la un turneu olimpic, 12 la Tokyo 1964, unde a ieșit și campion olimpic.• Nume mari din fotbal au ieșit golgheteri la JO: Romario (1988), Bebeto și Crespo (1996), Zamorano (2000), Tevez (2004), G. Rossi (2008), Gnabry (2016). Golgheterul actualei ediții este, până la acest moment, brazilianul Richarlison (Everton) cu 5 reușite.• Între fotbaliștii cunoscuți care au ieșit campioni olimpici se numără Neymar , Marquinos, Gabriel Jesus (2016), Messi, Aguerro, Di Maria (2008), Eto o (2000), Luis Enrique, Guardiola (1992).• Argentianul Mascherano este singurul fotbalist din era modernă care a câștigat două titluri olimpice (2004 și 2008).• Din 1992 la turneul final participă doar fotbaliști Under 23, iar în 1996 a fost introdusă regula admiterii a trei jucători care depășesc această vârstă.• Cele mai multe participări la turneul olimpic le are Italia (15), urmată de Brazilia (14) și Franța (13).• Turneul de fotbal nu s-a disputat la ediția inaugurală a Jocurilor Olimpice (1896), dar nici la Los Angeles, în 1932.