JO 2020: Larisa Iordache și-a aflat diagnosticul după accidentarea din calificări. Va concura sau nu în finala la bârnă?

Dinamo Bucureşti, clubul la care este legitimată sportiva, a anunţat că Iordache a fost supusă unei examinări RMN, iar rezultatul a fost de entorsă metatarsiană.”Cu dureri la picior, cu lacrimi în ochi, dar cu o inimă cât toată România, Larisa Iordache a reuşit să-şi asigure un loc în finala olimpică de la bârnă. Larisa va concura pentru medalii peste opt zile, pe 3 august, iar timpul îi este aliat în lupta teribilă pe care o duce cu durerea. La controlul medical ulterior (RMN) s-a descoperit că are o entorsă metatarsiană. Va avea trei zile de pauză forţată, după care va începe pregătirea pentru finală! De acasă, îi transmitem şi noi toată energia pozitivă de care are atât de mare nevoie”, a anunţat CS Dinamo.Larisa Iordache are în palmares o singură medalie olimpică, bronz cu echipa, la JO din 2012. În finala de la bârnă de atunci s-a clasat pe locul 6 (nota 14.200).