Masuri dure impuse de organizatori la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cati spectatori vor putea fi prezenti

Competitiile ar putea avea loc totusi cu portile inchise, daca infectiile cu noul coronavirus se vor inmulti in nou in Japonia, au precizat organizatorii, intr-un comunicat.In martie, organizatorii luasera decizia - fara precedent in istoria olimpica - de a interzice sosirea fanilor din strainatate, din cauza unui risc sanitar considerat prea mare.Cinci parti au fost implicate in intalnirea online de luni: Comitetul de organizare Tokyo-2020, guvernul japonez, guvernul metropolei Tokyo, Comitetul Olimpic International (CIO) si Comitetul Paralimpic International (IPC).Presedintele CIO, Thomas Bach, a declarat ca peste 80 la suta dintre cei care vor locui in satului olimpic vor fi vaccinati, precum si aproape 80 la suta dintre jurnalisti.Jocurile Olimpice sunt programate in perioada 23 iulie - 8 august, iar Jocurile Paralimpice, in perioada 24 august - 5 septembrie. O decizie privind spectatorii la Jocurile Paralimpice va fi luata la 16 iulie, au mentionat organizatorii, luni.