Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au încheiat printr-un spectacol grandios! Japonezii au predat ștafeta organizatorilor din 2024 FOTO

The Olympic spirit is in all of us.



A display of beautiful, luminous colours swirl together, representing the many flags of the world.



They form the Olympic Rings, a timeless symbol of unity. #StrongerTogether #Tokyo2020 #ClosingCeremony pic.twitter.com/38dv0e0w98— Olympics (@Olympics) August 8, 2021

For the first time ever, the #ClosingCeremony features live and spectacular celebrations from the next host city, @Paris2024, as the people of Paris and France 🇫🇷 embrace their role as hosts of the Games.#Tokyo2020 | #Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/ToW7VdeEuP — Olympics (@Olympics) August 8, 2021

La fel ca la cermonia de deschidere, nici de această dată nu au fost spectatori în tribune, iar protocolul pus la punct pentru evitarea propagării coronavirusului a făcut ca mulţi sportivi să fi plecat deja acasă.“O ediţie a Jocurilor Olimpice cum n-a fost alta. Confruntaţi cu pandemia, un obstacol dincolo de orice am trăit vreodată.Dar am reuşit. Împreună.Această sărbătoare este pentru noi toţi şi dovada că întotdeauna există speranţă”, a fost însă mesajul organizatorilor Olimpiadei.Ceremonia a început cu focuri de artificii şi cu intrarea în arenă a prinţului Akishino al Japoniei şi a preşedintelui CIO, Thomas Bach, după care a fost adus drapelul Japoniei de către şase persoane, între care şi un medin şi un model care are un handicap. După intonarea imnului Japoniei, au pătruns în arenă drapelele tuturor celor 206 delegaţii participante, cel al României fiind purtat de canoistul Cătălin Chirilă. Au intrat apoi şi sportivii, împreună, fluturând steguleţe şi mulţi dintre ei dansând.Speranţa şi spiritul olimpic au fost întruchipate de lumini aprinse de sportivi şi înălţate prin efecte speciale deasupra terenului, formând apoi cercurile olimpice.“This is Tokyo” – deoarece sportivii nu au avut ocazia să se plimbe prin Tokyo, din cauza restricţiilor, lor li s-a arătat cum ar fi un weekend tipic într-un parc imaginar din oraş, în ritmurile Tokyo Ska Paradise Orchestra. Concurenţii care au participat la ceremonie s-au bucurat şi de muzica altor artişti japonezi şi de spectacolul dansatorilor.În premieră, la ceremonia de închidere au fost premiaţi câştigătorii probelor de maraton atât la masculin cât şi la feminin, Eliud Kipchoge, respectiv Peres Jepchirchir. Ambii campioni olimpici sunt din Kenya. În mod tradiţional, la ceremonie erau premiaţi câştigătorii la masculin la maraton.Nu înainte ca organizatorii să le mulţumească voluntarilor implicaţi în JO-2020, sportivii şi telespectatorii au fost purtaţi într-un emoţionant tur virtual al dansurilor tradiţionale ale Japoniei, după care a fost coborât drapelul olimpic şi predat de guvernatorul din Tokyo, Koike Yuriko, primarului Parisului, Anne Hidalgo, prin intermediul lui Thomas Bach. Paris va găzdui ediţia din 2024 a Jocurilor Olimpice de vară.Pentru prima dată pentru o ceremonie de predare a ştafetei JO, s-a intonat imnul următoarei gazde a competiţiei, cel al Franţei, ca parte a prezentării Paris-2024. Printre cei care au participat la intonarea imnului s-a numărat şi astronautul Thomas Pesquet, cu câteva acorduri la saxofon din Staţia Spaţială Internaţională.În plus, au fost prezentat imagini live de la sărbătoarea de la Paris prilejuită de predarea ştafetei.“Ne-aţi inspirat prin această putere unificatoare a sportului. A fost cu atât mai remarcabil având în vedere multele provocări existente din cauza pandemiei. Jocurile Olimpice Tokyo 2020 sunt jocurile speranţei, solidarităţii şi păcii. Tu, popor japonez, poţi fi extrem de mândru pentru ce ai realizat. Mulţumesc, Tokyo! Mulţumesc, Japonia! (...) Am reuşit! Împreună! Acum trebuie să marchez sfârşitul acestei călătorii olimpice de la Tokyo, Declar Jocurile celei de-a 32-a Olimpiade închise”, a spus preşedintele Thomas Bach în discursul prin care a marcat finalul competiţiei.Flacăra olimpică s-a stins, iar Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au încheiat cu focuri de artificii.