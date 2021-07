Care sunt cele șase sporturi olimpice introduse, în premieră, la Tokyo 2020

Decizia adoptată cu prilejul celei de-a 129-a sesiuni a CIO, desfăşurată la Rio de Janeiro, a reprezentat cea mai semnificativă evoluţie în cadrul programului olimpic în istoria modernă a acestei competiţii planetare. Includerea skateboard-ului şi a escaladei sportive în diferite competiţii organizate temporar în aşezări urbane în planurile pentru competiţiile de la olimpiadă marchează o etapă istorică în aducerea Jocurilor Olimpice către tineri şi reflectă o tendinţă de urbanizare a sportului. Propunerea CIO pentru includerea acestor discipline la ediţia de la Tokyo 2020 reprezintă un răspuns pentru flexibilitatea furnizată de Agenda Olimpică 2020. Decizia includerii a cinci dintre disciplinele sportive menţionate a parcurs un traseu desfăşurat pe durata a doi ani, de la aprobarea unanimă de către Comitetul Internaţional Olimpic în 2014.Aceste discipline sportive reprezintă o îmbinare inovativă a unor întreceri emergente orientate către tineri, sunt populare în Japonia şi vor contribui la tezaurul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, potrivit preşedintelui CIO, Thomas Bach.În plus, preşedintele ediţiei Tokyo 2020 a Jocurilor Olimpice, Yoshiro Mori, a declarat că ''includerea acestui pachet de noi sporturi vor permite tinerilor atleţi şansa aşteptată de a-şi îndeplini visele de participare la Jocurile Olimpice - cea mai înaltă treaptă mondială a sportului - şi să-i inspire să obţină cele mai bune rezultate, atât în viaţă cât şi în sport'', conform https://olympics.com/.Dezvoltat din baschetul urban, formatul 3x3 este considerat drept unul dintre cele mai populare sporturi din lume. În 2007, Federaţia internaţională de baschet (FIBA) a adoptat reglementările la nivel internaţional pentru baschet jucat în sistem 3x3 înainte de debutul la Jocurile Olimpice de Tineret de la Singapore din 2010, indică https://olympics.com/. Începând cu 2012, FIBA a organizat Cupa mondială 3x3. În 2017, acest sport a fost selectat pentru a face parte din ediţia Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020 şi este prima disciplină inclusă în programul competiţional olimpic provenind din Jocurile Olimpice de Tineret. În şapte ani, acest sport desfăşurat pe stradă a ajuns în competiţia olimpică. Este practicat de peste 430.000 de sportivi din 182 de state de pe mapamond. Echipele sunt formate din patru jucători, trei în teren şi unul în postura de rezervă. Linia de trei puncte semnifică de această dată acordarea a două puncte în eventualitatea unei aruncări reuşite la coş, iar în interiorul semicercului coşul reuşit reprezintă acumularea unui punct pentru echipa respectivă. Echipa care strânge cele mai multe puncte la finalul timpului regulamentar de 10 minute sau echipa care marchează prima 21 de puncte câştigă partida. În cazul unui scor de egalitate, prima echipă care marchează două puncte în timpul suplimentar câştigă meciul. Opt echipe (masculin şi feminin) participă la turneul olimpic de baschet 3x3. Competiţia de baschet 3x3 se desfăşoară în perioada 24-28 iulie 2021 la Aomi Urban Sports Park.Baseball a fost sport demonstrativ la numeroase ediţii ale Jocurilor Olimpice, fiind inclus în competiţia oficială la Barcelona în 1992. A fost contestat şi retras din calendarul competiţional olimpic după ediţia din 2008 de la Beijing. Dată fiind popularitatea sportului în Japonia, Comitetul Internaţional Olimpic a adresat o invitaţie pentru ţara gazdă a ediţiei Jocurilor Olimpice să propună includerea temporară de evenimente suplimentare către Comitetul de Organizare al Tokyo 2020 pentru baseball la masculin şi softball la feminin. Competiţia va fi organizată de World Baseball Softball Confederation, organismul care gestionează acest sport din 2013, prin unificarea International Softball Federation şi International Baseball Federation. Baseball-ul are o istorie sporadică de apartenenţă la Jocurile Olimpice. Debutul ca sport olimpic s-a consemnat în 1904 şi a fost inclus în calendarul câtorva ediţii de vară ale olimpiadei până a fost declarat sport demonstrativ, în 1988. A devenit sport oficial olimpic cu prilejul ediţiei din 1992, într-un turneu configurat în cadrul a opt meciuri. Softball şi-a făcut debutul olimpic în 1996. SUA au obţinut trei dintre cele patru medalii de aur în această disciplină sportivă, pierzând finala cu Japonia în 2008 la Beijing. La ediţia de la Tokyo 2020, echipele reprezentând şase naţiuni vor asigura un spectacol frumos al acestui sport. Baseball-ul este o disciplină populară în America şi Asia, iar naţiunile de pe aceste continente au dominat întrecerile sportive. Cuba a câştigat medalia olimpică la trei dintre cele cinci etape oficiale, SUA au triumfat la ediţia de la Sydney din 2000 şi Republica Coreea a câştigat competiţia la Beijing în 2008. Japonia a obţinut medalia de bronz la Barcelona în 1992 şi la Atena în 2004, încheind a doua după Cuba la ediţia de la Atlanta din 1996. În calitate de naţiune gazdă, participarea echipei naţionale a Japoniei este asigurată la această ediţie a Jocurilor Olimpice.Disciplină debutantă, escalada sportivă a fost aprobată, în august 2016, la Rio de Janeiro, de Comitetul Internaţional Olimpic pentru ediţia de la Tokyo 2020, unde vor concura 20 de bărbaţi şi 20 de femei în cele trei categorii de concurs - viteză, bouldering şi dificultate, conform https://frae.ro/ şi https://www.ifsc-climbing.org/. În proba de viteză pe un perete înalt de 15 metri cu o înclinaţie de 95 de grade concurează doi sportivi care trebuie să parcurgă cât mai repede distanţa respectivă. În proba de bouldering atleţii trebuie să escaladeze cât mai multe trasee pe un perete înalt de 4,5 metri. În momentul în care competitorul atinge cu ambele mâini partea finală de traseu, a câştigat. Fără să beneficieze de frânghii, dar fiind poziţionată în partea de jos a peretelui o saltea de siguranţă, căţărătorul mai are dreptul la o încercare dacă se desprinde de perete la primul demers. În proba de dificultate atleţii încearcă să urce cât pot de sus pe un perete înalt de 15 metri într-un interval de şase minute. Căţărătorul foloseşte frânghii de siguranţă pentru a se asigura, punctul cel mai înalt pe care l-a atins este punctat, având dreptul la o singură încercare. Dacă doi sau mai mulţi atleţi încheie traseul sau ajung la aceeaşi înălţime, este declarat câştigător cel care a înregistrat cel mai bun timp. Pentru a evita ca atleţii să vadă prestaţia contracandidaţilor şi să aibă timp suficient pentru analizarea traseului, fiecare concurent este ţinut departe de peretele de escaladă şi beneficiază de numai câteva minute înainte de a începe proba. Fiecare competitor participă la cele trei secţiuni de probe, desfăşurate în perioada 3-6 august 2021, la Aomi Urban Sports Park, rezultatul final fiind determinat de plasarea în clasamentul fiecărei probe, atleţii care obţin cele mai mici scoruri obţin medaliile de aur.Artă marţială originară din Okinawa, Japonia, în timpul dinastiei Ryukyu, karate debutează la ediţia de la Tokyo. În anii 1920 s-a răspândit rapid în Japonia, iar după cel de-Al Doilea Război Mondial, pe mapamond, potrivit www.cnet.com şi https://olympics.com. Cererea de includere în calendarul olimpic competiţional datează din anii 1970. Se desfăşoară în două probe pentru bărbaţi (categoriile 65 kg, 75 kg şi 75+ kg) şi femei (55 kg, 61 kg, 61+ kg) - kata (demonstraţie individuală) şi kumite (procedee de luptă cu partener). În timpul probei de kata sportivii execută o serie de mişcări cu caracter ofensiv şi defensiv simulând lupta cu un oponent imaginar, fiind evaluate determinarea, viteza, ritmul, echilibrul şi forţa, folosindu-se un sistem de puncte specific pentru notarea acestora. Pe durata probei de kumite doi oponenţi se înfruntă pe o suprafaţă competiţională (8 metri pe 8 metri) într-un timp de 3 minute. Se acordă de la 1 la 3 puncte puncte pentru modul în care loviturile executate şi-au atins ţinta pe corpul adversarului, la final fiind declarat câştigător acela care acumulează cele mai multe puncte. Cei 80 de atleţi calificaţi vor concura la Nippon Budokan, căminul spiritual al artelor marţiale nipone şi, totodată, locul de desfăşurare al Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 1964.Este una dintre disciplinele sportive introduse la Tokyo 2020 de către Comitetul de Organizare completând evenimentele vibrante şi dedicate tinerilor în programul olimpic. În 2016, includerea sa a fost aprobată de Comitetul internaţional olimpic, indică https://olympics.com/. Deplasarea pe valuri cu ajutorul plăcii specifice datează de la vechii polinezieni care locuiau în Hawaii şi Tahiti. A fost popularizat de Duke Kahanamoku, din Hawaii, care a obţinut trei medalii de aur la înot la Jocurile Olimpice de la Stockholm din 1912 şi de la Antwerp din 1920. Este considerat părintele surfingului modern şi a militat pentru includerea viitoare a acestei discipline sportive în Jocurile Olimpice. Fiind sport inaugural, toate statele au şanse similare pentru obţinerea de medalii, pentru care vor concura în competiţii separate 20 de bărbaţi şi 20 de femei. Calendarul competiţional dedicat surfing-ului acoperă perioada 25 iulie - 1 august, fiind găzduit în apropierea plajei Tsurigasaki, în Ichinomiya, la aproximativ 65 kilometri de capitala Tokyo. Organizatorii au în vedere posibilitatea modificării calendarului în funcţie de condiţiile meteo. Evenimentele pot fi urmărite de 6.000 de spectatori, conform https://www.ispo.com/.Această disciplină sportivă debutantă la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 implică folosirea unei plăci pe a cărei parte interioară sunt ataşate la fiecare capăt câte două rotiţe pentru a permite deplasarea. Practicanţii acestui sport reuşesc o serie de acrobaţii cu ajutorul skateboard-ului. Afirmarea acestui sport a avut loc cu predilecţie în anii 1940 pe coasta de vest a SUA când roţile de metal au fost ataşate unei plăci de lemn. În anii 1950 un material compozit din argilă a înlocuit roţile de metal şi prima versiune a skateboard-ului a fost disponibilă pe piaţă în scopuri comerciale. Sportul a fost un real succes pentru tânăra generaţie şi odată cu introducerea roţilor realizate din uretan, în 1970, a crescut spectaculos în popularitate. Din anii 1980 este parte esenţială a culturii urbane, potrivit https://olympics.com/. Competiţia, acompaniată de muzică, se va desfăşura în două secţiuni - stradă şi parc, pentru bărbaţi şi femei, la Aomi Urban Sports Venue, spaţiu care va găzdui, deopotrivă, calendarul pentru escalada sportivă şi pentru baschet 3x3Sursa: Agerpres