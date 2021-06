Decizie importanta luata de organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo

In cele sase zone rezervate fanilor iubitorii sportului ar fi putut sa urmareasca probele olimpice pe ecrane uriase."Am decis sa anulam aceste evenimente care reunesc multi oameni. Ca sa compensam, vom folosi si mai mult internetul pentru a crea atmosfera JO si a transmite numeroase informatii culturale", au afirmat Yuriko Koike si premierul japonez Yoshihide Suga, dupa o intrevedere.Anuntul vine cu doua zile inainte de o reuniune importanta cu membri ai Comitetului de Organizare JO, in scopul finalizarii a masurilor pentru spectatorii locali. Japonia a interzis deja venirea fanilor din strainatate si a redus numarul voluntarilor si invitatilor la eveniment.Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura in perioada 23 iulie - 8 august.