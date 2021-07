Cele mai triste Jocuri Olimpice. ce decizie au luat organizatorii

Potrivit cosr.ro, la baza acestei hotarari a stat decizia de joi a premierului nipon Yoshihide Suga de a declarara stare de urgenta pentru Tokyo, de luni (12 iulie) pana la 22 august. De asemenea, prim-ministrul japonez a hotarat sa extinda restrictiile si in provincia Okinawa.Bbc.com noteaza ca Marukawa a facut anuntul dupa discutii cu oficiali si cu organizatorii competitiei."Este regretabil ca Jocurile Olimpice se vor desfasura intr-un format foarte limitat, din cauza propagarii coronavirusului. Imi pare rau pentru cei care au cumparat bilete", a declarat Seiko Hashimoto, presedintele Tokyo 2020.Intr-un comunicat postat pe site-ul oficial organizatorii JO au anuntat ca nu se va permite accesul spectatorilor in locurile de desfasurare a probelor de la Olimpiada la Tokyo, insa au precizat si faptul ca daca va exista o schimbare semnificativa in ceea ce priveste propagarea coronavirusului, atunci s-ar putea revizui situatia cu privire la spectatori.Jocurile Olimpice de la Tokyo vor avea loc in perioada 23 iulie - 8 august.